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Spor Arena
18.12.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Canlı | İstanbulspor-Fenerbahçe

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Canlı | İstanbulspor-Fenerbahçe

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'la deplasmanda karşılaşıyor. Ülker Stadı'ndaki ilk maçı Fenerbahçe 4-0 kazandı. Bu karşılaşmayı Spor Arena canlı anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

İstanbulspor: Umut, Wellington, Zafer, Mehmet, Süleyman, Berkay, Kağan, Oğuzhan, Muhammed, Yavuzhan, Allahyar

Fenerbahçe: Harun, Murat, Zanka, Rami, Jailson, Tolga, Tolgay, Alper, Deniz, Ferdi, Mevlüt

Canlı | İstanbulspor-Fenerbahçe

El Clasico'da iddaa keyfi özel etkinliklerle yaşanır!

El Clasicoda iddaa keyfi özel etkinliklerle yaşanır
El Clasico'da iddaa keyfi özel etkinliklerle yaşanır!

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, El Clasico'yu değerlendirdi...

MevzuBahis | 18-19 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, öne çıkan maçları masaya yatırdılar.
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Canlı | İstanbulspor-Fenerbahçe

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