Canlı | İstanbulspor-Fenerbahçe
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'la deplasmanda karşılaşıyor. Ülker Stadı'ndaki ilk maçı Fenerbahçe 4-0 kazandı. Bu karşılaşmayı Spor Arena canlı anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
İstanbulspor: Umut, Wellington, Zafer, Mehmet, Süleyman, Berkay, Kağan, Oğuzhan, Muhammed, Yavuzhan, Allahyar
Fenerbahçe: Harun, Murat, Zanka, Rami, Jailson, Tolga, Tolgay, Alper, Deniz, Ferdi, Mevlüt
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