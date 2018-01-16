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CANLI | İstanbulspor 0-0 Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında bu akşam Fenerbahçe deplasmanda İstanbulspor'a konuk oluyor.

Hürriyet Haber
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ilk maçta 2-0 yendiği rakibiyle bu akşam deplasmanda karşılaşıyor.

İLK 11'LER

İstanbulspor: Okan, Yalçın, Oğuzhan, Wellington, Mehmet Zeki, Muhammed, Kubilay, Eslem, Ali Dere, Kojic, Zafer
Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neustadter, Yiğithan, Hasan Ali Kaldırım, Samed, Oğuz Kağan, Mehmet Topal, Aatif, Alper, Fernandao

İSTANBULSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, ATV'den canlı yayınlanacak. Son 16 turunda ilk maçta sahasında rakibini 2-0 yenen sarı-lacivertli ekip, her türlü galibiyette, 1-0 mağlubiyette ve gollü 2 farklı yenilgide turu geçen taraf olacak. Maç, 2-0 İstanbulspor'un üstünlüğüyle tamamlanması durumunda uzatmaya gidecek.

ELJİF ELMAS KADRODA

Fenerbahçe'de Eljif Elmas bu akşamki İstanbulspor maçı kadrosuna 14. yabancı olarak alındı. Aykut Kocaman, 18'inci yaşını dolduran ve ligin devre arasını bekleyen Eljif Elmas'ı İstanbulspor-Fenerbahçe maçının kadrosuna dahil etti.

Robin van Persie ile yolları ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, Hollandalı oyuncunun yerine Federasyon'a İstanbulspor maçı öncesinde Eljif Elmas'ın ismini bildirdi.

CANLI | İstanbulspor 0-0 Fenerbahçe

 

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