CANLI | İspanya - Polonya | FIBA Dünya Kupası çeyrek final maçı...
İlk ve ikinci tur grup maçları tamamlandı, FIBA Dünya Kupası'nda artık çeyrek final zamanı! İspanya ile Polonya arasındaki mücadeleyi anbean 3 boyutlu Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz...
FIBA Dünya Kupası'nda artık çeyrek final zamanı!
İlk 5'ler...
İspanya: Rudy Fernandez, Rubio, Marc Gasol, Claver, J Hernangomez.
Polonya: Cel, Slaughter, Ponitka, Waczynski, Hrycaniuk.
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İspanya, grupta oynadığı son maçta Sırbistan'ı farklı mağlup etmişti...
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