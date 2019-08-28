CANLI İDDAA, Misli.com'da Yusuf Yazıcı'yla başlıyor! Öne çıkanlar...
Canlı İddaa heyecanı, bu akşam Misli.com’da başlıyor. Canlı İddaa heyecanıyla birlikte yeni oyunlarla Misli.com üyelerinin keyfi daha da artacak. İşte öne çıkanlar...
Canlı İddaa, bu akşam saat 20:00’de Fransa Ligue 1’de oynanacak Lille-St Etienne maçıyla başlayacak.
Heyecanla beklenen mücadelenin oranları da belli oldu!
Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği ev sahibine 1,90 oran verilirken St. Etienne ve beraberlik için açılan oran ise 2,95 olarak belirlendi.
Bu karşılaşmanın sonrasında saat 22:00’da başlayacak olan Fransa Ligue 1’den Nice-Marsilya ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçlarından Club Brugge-LASK Linz ve Slavia Prag-CFR Cluj maçlarıyla Misli.com üyeleri CANLI İDDAA heyecanını yaşamaya devam edecek.
Hangi yeni oyunlar Misli.com üyelerine “Merhaba” diyecek?
- Korner Sayısı Altı/Üstü, İlk Yarı Korner Sayısı Altı/Üstü, Kim Daha Çok Korner Kullanacak?
- İlk Korneri Hangi Takım Atar? İlk Yarıda Kim Daha Çok Korner Kullanır?
- Ev sahibi maçı gol yemeden bitirir mi? Ev sahibi Gol Yemeden Kazanır Mı?
- Toplam Kart Sayısı Altı/Üstü, İlk Golü Kim Atar? Sıradaki Golü Kim Atar?
- Kombo: Maç Sonucu ve Altı/Üstü, Ev Sahibi Altı/Üstü, Deplasman Altı/Üstü
- Hangi Yarıda Daha Çok Gol Olur? Uzatmaları Kim Kazanır?
Türk takımlarının CANLI İDDAA heyecanı ne zaman başlıyor?
Türk temsilcilerinin CANLI İDDAA ile buluşması 29 Ağustos Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu rövanş maçı olan Trabzonspor – AEK mücadelesiyle gerçekleşiyor.
Bordo-mavili temsilcimiz 1,60’lık iddaa oranıyla maça favori olarak çıkarken AEK’nın galibiyetine verilen iddaa oranı ise 3,90 açıklandı. Beraberliğin iddaa oranı ise 3,10 olarak belirlenmiş.
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de de CANLI İDDAA keyfi başlıyor!
Bu mücadelenin sonrasında cuma akşamı Süper Lig ve TFF 1. Lig karşılaşmalarıyla büyük heyecan devam edecek.
CANLI İDDAA’nın oynanacağı ilk büyük maç ise hafta sonunda Pazar günü saat 21:45’te başlayacak Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi olacak.
Heyecan dolu derbi için verilen oranlar da belli olmuş durumda.
Ev sahibi Sarı-lacivertliler maçın favorisi. Fenerbahçe galibiyetine verilen oran 1,58 iken Trabzonspor’un kazanması halinde bu tercihi kuponlarında bulunduranların kazancı 3,65’lik orandan hesaplanacak.
Derbinin beraberlik oranı ise 3,50 olarak belirlendi.
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