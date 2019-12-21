Canlı | Göztepe Galatasaray

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Selçuk, Ömer, Belhanda, Feghouli, Babel, Falcao

Göztepe'nin ilk 11'i: Beto, Gassama, Titi, Reis, Leo, Castro, Soner, Napoeloni, Halil, Serdar, Jerome

İki takım arasında geride kalan 54 maçtan 30'unu Galatasaray, 11'ini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı. Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 80-36 üstünlüğü bulunuyor. Geçen sezonki maçlarda Galatasaray, evinde ve deplasmanda 1-0'lık skorlarla galip geldi.

Galatasaray'ı konuk ettiği son altı Süper Ligi maçının beşini gol atamadan kaybeden Göztepe, rakip fileleri havalandırdığı tek karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Göztepe ile oynadığı son 12 Süper Lig maçının 11'ini kazanan Galatasaray, son altı karşılaşmada rakibine puan vermedi. Galatasaray ayrıca son üç maçı aynı skorla kazandı.

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