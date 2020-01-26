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Futbol
Haber Giriş: 26.01.2020 - 10:57,Son Güncelleme:/

CANLI | Göztepe – Beşiktaş

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CANLI | Göztepe – Beşiktaş

Süper Lig'in 19. haftasında Gürsel Aksel Stadyumu’nun açılış maçında Göztepe, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Zorlu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

Göztepe - Beşiktaş maçını Hüseyin Göçek yönetiyor...

CANLI | Göztepe – Beşiktaş

İLK 11'LER

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Borges, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome

Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Ruiz, Rıdvan, Atiba, Necip, Diaby, N'Koudou, Boyd, Burak

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Göztepe Beşiktaş maçı 26 Ocak Pazar günü saat 16:00'da başlayan mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanıyor.

Gökhan Gönül şoku

Beşiktaş’ta faranjit olan Gökhan Gönül, Göztepe maçı ilk 11’inde olmayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta karşılaşmasında Göztepe deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'a Gökhan Gönül'den kötü haber geldi.

Faranjit olan Gökhan Gönül, takımının Göztepe ile oynayacağı maçta ilk 11'de yer alamayacak.

 

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