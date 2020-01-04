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Futbol
Haber Giriş: 04.01.2020 - 14:16,Son Güncelleme:/

CANLI | Getafe Real Madrid (Şifresiz, canlı izle)

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CANLI | Getafe Real Madrid (Şifresiz, canlı izle)

Getafe ile Real Madrid, 2020'nin kendileri adına ilk maçına çıkıyorlar. La Liga'nın formda takımı Getafe, iyi gidişatını devam ettirmek isterken Real Madrid'in tek amacı zirve yolunda hata yapmamak. Zorlu mücadeleyi Spor Arena'dan canlı olarak izleyebileceksiniz.

Getafe Real Madrid maçı ile birlikte İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. İspanya La Liga'nın 19. haftasında Getafe, Real Madrid'i ağırlıyor. Saat 18:00'de başlayan karşılaşma hem Smart Spor'dan, hem de D Smart YouTube adresinden canlı olarak izlenebilecek.

Kritik maçı Hürriyet Spor Arena üzerinden de 90 dakika boyunca canlı olarak izleyebileceksiniz. Yayın maç saatinde aktif olacaktır... Karşılaşmayı izlemek için " target="_blank" rel="box noopener noreferrer">bu linke tıklayabilirsiniz.

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Mücadele öncesi TEK MAÇ fırsatıyla Misli.com'da iddaa oynayabilir, karşılaşma sırasında ise CANLI BAHİS alabilirsiniz...

Hürriyet

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Sergio Ramos'un cezalı olduğu Real Madrid'de, Hazard'ın da henüz sakatlığı tam olarak geçmiş değil. Marcelo ve James Rodriguez'in durumları ise maç saati netleşecek.

Sol tarafı sıkıntılı Getafe ise son 5 iç saha maçında yenilgisiz!

Sol bek Mathias Olivera cezalı, sol açık Kenedy sakat ama Coliseum Alfonso Perez'de oynadıkları son 5 lig maçının 4'ünde gol yemediler, yenilmediler ve 13 puan topladılar.

Bu maç aynı zamanda bir Madrid derbisi!

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa maçlarını değerlendirdi...


MevzuBahis | 4-5 Ocak 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı. (Hazırlayan: Aydın Aguş)
daha fazla video için

Hürriyet


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