Haber Giriş: 19.01.2020 - 20:21,
Canlı | Genoa-Roma
İtalya Serie A'da 20. hafta maçında Genoa ile Roma karşı karşıya geliyor. Bu maçı Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Genoa: Perih, Barreca, Goldaniga, Romero, Biraschi, Schöne, Sturaro, Cassata, Sanabria, Ghliglione, Pandev
Roma: Lopez, Smalling, Santos, Mancini, Pellegrini, Cengiz, Veretout, Spinazzola, Diawata, Kluivert, Dzeko
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