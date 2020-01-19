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Futbol
Haber Giriş: 19.01.2020 - 20:21,Son Güncelleme:/

Canlı | Genoa-Roma

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Canlı | Genoa-Roma

İtalya Serie A'da 20. hafta maçında Genoa ile Roma karşı karşıya geliyor. Bu maçı Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Genoa: Perih, Barreca, Goldaniga, Romero, Biraschi, Schöne, Sturaro, Cassata, Sanabria, Ghliglione, Pandev

Roma: Lopez, Smalling, Santos, Mancini, Pellegrini, Cengiz, Veretout, Spinazzola, Diawata, Kluivert, Dzeko

Canlı | Genoa-Roma


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