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Futbol
22.12.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

CANLI | Gençlerbirliği - Sivasspor

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CANLI | Gençlerbirliği - Sivasspor

Süper Lig 16. hafta mücadelesinde lider Sivasspor, Gençlerbirliği deplasmanına konuk oluyor.

Süper Lig 16. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Halis Özkahya düdük çalıyor.

Saat 14.00'dan itibaren beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmayı dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla 3 boyutlu olarak anbean takip edebilirsiniz.

CANLI | Gençlerbirliği - Sivasspor

GENÇLERBİRLİĞİ - SİVASSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Gençlerbirliği XI: Ertaç, Fabirico, Bjarsmyr, Toure, Halil İbrahim, Yasin, Sessegnon, Sefa, Mats, Candeias, Stancu.

Sivasspor XI: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Ziya, Hakan, Mert Hakan, Erdoğan, Fernando, Yatabare.

 

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CANLI | Gençlerbirliği - Sivasspor

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