CANLI | Gençlerbirliği - Kayserispor
Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, evinde Kayserispor'u konuk ediyor.
Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, evinde Kayserispor'u konuk ediyor.
Eryaman Stadı'nda 15:00'da başlayacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Bein Sports'tan canlı yayınlanan maçı bu sayfadan da anbean takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Ertaç, Halil İbrahim, Erdem, Toure, Ramos, Candeias, Berat, Sessegnon, Sio, Stancu, Nadir Çiftçi
İ.M. Kayserispor: Lung, Lopes, Abdennour, Yasir, Hasan Hüseyin, Mensah, Dja Djedje, Şamil, Henrique, Umut, Adebayor
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Gençlerbirliği'nin yıldız oyuncusu Daniel Candeias ile soru-cevap...
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