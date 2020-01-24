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Spor Arena
Haber Giriş: 24.01.2020 - 13:54,Son Güncelleme:/

Canlı | Gençlerbirliği-Gaziantep FK

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Canlı | Gençlerbirliği-Gaziantep FK

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 19. haftanın açılış maçında Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem, Toure, Mattias, Polomat, Sessegnon, Baiano, Sefa, Candeias, Ayite, Sio

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Kana-Biyik, Djilobodji, Tosca, Morais, Chibsah, Kubilay, Güray, Muhammet, Kayode.

Canlı | Gençlerbirliği-Gaziantep FK

İLK DÜDÜKLE BİRLİKTE CANLI BAHİS KEYFİ MİSLİ.COM'DA!

Gençlerbirliği ile Gaziantep FK, 19. haftanın açılış maçında gol ararken siz de Canlı Bahis keyfini Misli.com'da yaşayacaksınız...

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Canlı | Gençlerbirliği-Gaziantep FK

 

Canlı | Gençlerbirliği-Gaziantep FK

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