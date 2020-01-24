Canlı | Gençlerbirliği-Gaziantep FK

İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem, Toure, Mattias, Polomat, Sessegnon, Baiano, Sefa, Candeias, Ayite, Sio

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Kana-Biyik, Djilobodji, Tosca, Morais, Chibsah, Kubilay, Güray, Muhammet, Kayode.

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