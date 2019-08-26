CANLI Gazişehir Gaziantep - Gençlerbirliği
Süper Lig'in ikinci hafta kapanış maçında Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
Mücadeleyi canlı anlatım sayfamızdan üç boyutlu olarak anbean takip edebilirsiniz.
Gazişehir Gaziantep'in 11'i: Günay, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Tetteh, Junior Morias, Oğuz, Güray, Twumasi, Kayode, Diarra.
Gençlerbirliği'nin 11'i: Diallo, Ahmet Oğuz, Toure, Polomat, Arda, Berat, Fabricio, Sessegnon, Candeias, Sio, Nadir.
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