CANLI | Gaziantep FK - Sivasspor
Süper Lig 20. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Gaziantek FK - Sivasspor maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig 20. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Sivasspor karşı karşıya geliyor.
Gaziantep Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Arda Kardeşler düdük çalıyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Mehmet Metin üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe.
Saat 16.00'dan itibaren beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmayı dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım servisi farkıyla 3 boyutlu olarak anbean takip edebilirsiniz.
İŞTE 11'LER
Gaziantep FK XI: Günay, Oğuz Ceylan, Tosca, Djilobodji, Kana Biyik, Morais, Güray, Andre Sousa, Maxim, Kayode, Muhammet Demir.
Sivasspor XI: Samassa, Uğur, Caner, Appindangoye, Marcelo, Fatih, Mert Hakan, Hakan Arslan, Erdoğan, Emre Kılınç, Yatabare.
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