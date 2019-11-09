CANLI Gaziantep FK - Galatasaray

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriCANLI Gaziantep FK - Galatasaray
GeriSpor CANLI Gaziantep FK - Galatasaray
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
09.11.2019 - 19:22, Son Güncelleme:

CANLI Gaziantep FK - Galatasaray

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
CANLI Gaziantep FK - Galatasaray

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, Galatasaray'ı konuk ediyor. Gaziantep FK - Galatasaray maçını anbean 3 boyutlu Spor Arena'nın canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de Galatasaray, Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Kaşrılaşmayı Cüneyt Çakır yönetiyor...

Galatasaray ilk 11'i: Galatasaray ilk 11'i: Muslera, Emre, Ahmet, Marcao, Luyindama, Mariano, Ömer, Lemina, Adem, Feghouli, Andone

Gaziantep FK ilk 11'i: Günay, Olkowski, Kana Biyik, Papy, Tosca, Junior Morais,Chibsah, Oğuz Ceylan, Güray, Kayode, Twumasi

4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 16 puan toplayan Galatasaray, 11 haftada Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi olan Gaziantep FK ise aldığı 15 puanla haftayı 9. sırada tamamladı. İşte, maçla ilgili bilgiler...

CANLI Gaziantep FK - Galatasaray

Galatasaray'a Gaziantep'te coşkulu karşılamaSarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda yapacağı maç için Gaziantep'e ulaştı.
daha fazla video için

MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Kalyon Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. 

Maç öncesi istatistikler

Gaziantep FK, Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde karşılaşacağı 71'inci takım olacak. Sarı kırmızılı ekip, bugüne kadar rakip olduğu 70 takımı da en az bir kez yenmeyi başardı. Bu sezon Süper Lig'de hiçbir maçta kalesini gole kapatamayan iki takımdan biri olan Gaziantep FK, aynı zamanda ligde devam eden en uzun gol atma serisinin de sahibi. İlk haftadaki Fenerbahçe maçının ardından, Gaziantep'in ligde oynadığı dokuz maçta da karşılıklı gol atıldı. Gaziantep FK, Süper Lig'de evindeki ilk iki maçı kazandıktan sonra üç maçtır galip gelemedi.

Süper Lig'deki son dokuz maçının sadece birini kaybeden Galatasaray, 2019 yılı içinde oynadığı 27 maçta isa sadece üç kez mağlup oldu. Bu sene içinde ligde en fazla puan toplayan takım Galatasaray.

Ligde deplasmanda üç maçtır kazanamayan Galatasaray, Fatih Terim döneminde en son Ekim 2003-Eylül 2011 arasındaki dönemde bundan daha uzun kazanamama serisi yaşamıştı.

Bu sezon Süper Lig'de evinde oynadığı maçlarda skor olarak geriye düşmeyen iki takım var: Gaziantep FK & Galatasaray. Bu maçta Süper Lig'de sezonun en fazla gol yiyen takımı ile en az gol yiyen takımı karşılaşacak.

Gaziantep FK bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahalarında topla en az buluşan takım olmasına rağmen, ceza sahası içinden 13 gol attı. Ceza sahası içindeki her 10 topla buluşmasından bir gol çıkaran Gaziantep, bu alanda ligin en başarılı takımı konumunda.

Ligde dış sahada iki maçtır gol atamayan Galatasaray, en son Ekim-Kasım 2010'da bundan daha uzun bir seri yaşadı. Sarı kırmızılıların bu sezon deplasmanda attığı dört golün yarısında Younes Belhanda'nın direkt katkısı varken; bu gol katkıları ağustos ayındaki Kayserispor maçında gelmişti.

Bu sezon Süper Lig'de gol ve asist katkılarıyla takımına en fazla puan kazandıran isim Gaziantep FK oyuncusu Patrick Twumasi. Gaziantep'in bu sezon ligde topladığı puanların %60'ında Twumasi'nin direkt katkısı var.

CANLI Gaziantep FK - Galatasaray

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle