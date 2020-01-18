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Spor Arena
Haber Giriş: 18.01.2020 - 19:15,Son Güncelleme:/

Canlı | Gaziantep FK-Fenerbahçe

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Canlı | Gaziantep FK-Fenerbahçe

Süper Lig'de 18. hafta maçında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Emre, Tolga, Kruse, Muriqi

Gaziantep'in ilk 11'i: Günay, Djilobodji, Tosca, Kana Bıyık, Oğuz, Morais, Jefferson, Diarra, Raman, Kayode, Kenan

Canlı | Gaziantep FK-Fenerbahçe


Luiz Gustavo'nun Nefis Aşırtma Golü;

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Gaziantep FK ile Fenerbahçe, kozlarını paylaşırken sen de Canlı Bahis keyfini Misli.com'da yaşayacaksın.

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Canlı | Gaziantep FK-Fenerbahçe

 

Canlı | Gaziantep FK-Fenerbahçe

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