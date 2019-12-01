Canlı | Gaziantep FK - Denizlispor
Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK ile Denizlispor kozlarını paylaşıyor. Bu maçın canlı anlatımını Spor Arena'dan takip edebilirsiniz.
Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.
Karşılaşmanın 11'leri...
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Güray, Furkan, Diarra, Jefferson, Twumasi, Kayode
Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Sapunaru, Mustafa Yumlu, Bergdich, Sackey, Aissati, Olcay, Sacko, Barrow, Rodallega
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