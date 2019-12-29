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Futbol
Haber Giriş: 29.12.2019 - 16:23,Son Güncelleme:/

CANLI | Gaziantep FK - Btc Yeni Malatyaspor

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CANLI | Gaziantep FK - Btc Yeni Malatyaspor

Spor Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında Btc Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

Gaziantep Stadyumu'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.

Orta sıraları paylaşan iki takımın karşılaşma öncesi 23'er puanı bulunuyor.

Ev sahibi takımda Muğdat, Furkan, Tetheh ve Mehmet Erdem, Yeni Malatyaspor'da ise Eren, İssam ve Acquah sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

CANLI | Gaziantep FK - Btc Yeni Malatyaspor

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