CANLI | Gaziantep FK - Btc Yeni Malatyaspor

Gaziantep Stadyumu'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetiyor.

Orta sıraları paylaşan iki takımın karşılaşma öncesi 23'er puanı bulunuyor.

Ev sahibi takımda Muğdat, Furkan, Tetheh ve Mehmet Erdem, Yeni Malatyaspor'da ise Eren, İssam ve Acquah sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.