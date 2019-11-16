CANLI | Galatasaray - Ümraniyespor
Galatasaray hazırlık maçında Ümraniyespor'la karşı karşıya geliyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi canlı olarak Spor Arena farkıyla anbean takip edebilirsiniz.
Süper Lig ekibi Galatasaray, milli arada boş durmuyor ve TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
GALATASARAY 1-0 ÜMRANİYESPOR (İLK YARI OYNANIYOR...)
1' Jimmy Durmaz
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Galatasaray Ümraniyespor hazırlık maçı canlı yayını var mı? Hangi kanalda? Saat kaçta?
Galatasaray, Başakşehir maçının hazırlıklarını TFF 1. Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor ile bugün saat 13.00’te Florya Metin Oktay Tesisleri’nde başlayan karşılaşmayla sürdürüyor. Mücadeleyi canlı olarak sayfamızdan anbean takip edebilirsiniz.
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