CANLI | Galatasaray U19 - Club Brugge U19
Galatasaray UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda Club Brugge ile karşılaşıyor...
Galatasaray U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda Club Brugge ile karşılaşıyor...
GS TV'den canlı yayınlanan karşılaşmayı bu sayfadan da takip edebilirsiniz.
Galatasaray'ın ilk 11'i;
Berk Balaban, Berk Akdemir, Güney Gençel, Metehan Baltacı, Süleyman Luş, Ferhan Evren, Mustafa Kapı, Mustafa Fettahoğlu, Atalay Babacan, Fırat Güllü, Atalay Yıldırım
Galatasaray, Brugge maçının son çalışmasını Florya'da yapılan antrenman ile tamamlamıştı...
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