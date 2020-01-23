Canlı | Galatasaray-Çaykur Rizespor

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan Kocuk, Şener, Ahmet Çalık, Marcao, Linnes, Taylan, Lemina, Belhanda, Ömer, Sekidika, Adem Büyük

Çaykur Rizespor: Tarık, Orhan, Abarhoun, Ivanildo Fernandes, Burak, Garmash, Oğuz Kaan, Vetrih, Sasse, Samudio, Oğulcan

İki takım arasında Rize'de oynanan turun ilk maçı 1-1 sonuçlanmıştı. İstanbul'daki müsabakada galip gelecek takım adını çeyrek finale yazdıracak. Galibiyetin yanı sıra Galatasaray 0-0 beraberlikte, Çaykur Rizespor ise 2-2 ve daha fazla gollü beraberlikte turu geçen taraf olacak. 90 dakikanın 1-1 sonuçlanması durumunda maç, uzatmalara gidecek.

İLK DÜDÜKLE BİRLİKTE CANLI BAHİS KEYFİ MİSLİ.COM'DA!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Rizespor çeyrek finale çıkma mücadelesi verirken, siz de Canlı Bahis keyfini Misli.com'da yaşayacaksınız...

Aşağıdaki görsele tıklamanız yeterli olacak...

Kupa yolu

Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan Galatasaray, TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u iki maç sonunda eleyerek son 16 turuna yükseldi.

Çaykur Rizespor ise 4. turdan başladığı organizasyonda Bölgesel Amatör Lig takımı 1074 Çankırıspor'u kupa dışına itti. Karadeniz temsilcisi, 5. turda ise TFF 2. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor'u eleyerek son 16 turuna kaldı.





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!