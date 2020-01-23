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Spor Arena
Haber Giriş: 23.01.2020 - 19:50,Son Güncelleme:/

Canlı | Galatasaray-Çaykur Rizespor

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Canlı | Galatasaray-Çaykur Rizespor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Çaykur Rizespor'u sahasında konuk ediyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan Kocuk, Şener, Ahmet Çalık, Marcao, Linnes, Taylan, Lemina, Belhanda, Ömer, Sekidika, Adem Büyük

Çaykur Rizespor: Tarık, Orhan, Abarhoun, Ivanildo Fernandes, Burak, Garmash, Oğuz Kaan, Vetrih, Sasse, Samudio, Oğulcan

İki takım arasında Rize'de oynanan turun ilk maçı 1-1 sonuçlanmıştı. İstanbul'daki müsabakada galip gelecek takım adını çeyrek finale yazdıracak. Galibiyetin yanı sıra Galatasaray 0-0 beraberlikte, Çaykur Rizespor ise 2-2 ve daha fazla gollü beraberlikte turu geçen taraf olacak. 90 dakikanın 1-1 sonuçlanması durumunda maç, uzatmalara gidecek.

Canlı | Galatasaray-Çaykur Rizespor

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Canlı | Galatasaray-Çaykur Rizespor

Kupa yolu

Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan Galatasaray, TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u iki maç sonunda eleyerek son 16 turuna yükseldi.

Çaykur Rizespor ise 4. turdan başladığı organizasyonda Bölgesel Amatör Lig takımı 1074 Çankırıspor'u kupa dışına itti. Karadeniz temsilcisi, 5. turda ise TFF 2. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor'u eleyerek son 16 turuna kaldı.

Canlı | Galatasaray-Çaykur Rizespor

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