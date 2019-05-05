Galatasaray 2-0 Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçında, gülen taraf 2-0'la sarı kırmızılılar oldu.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçta Galatasaray'ın ilk golü, 44'te Onyekuru'nun ayağından geldi: 1-0.

İki takımda gol için yüklenirken, ağları sarsan taraf yine Galatasaray oldu. Müsabakanın 54. dakikasında Fernando ile fileleri bir kez daha havalandıran Cimbom, farkı ikiye çıkardı: 2-0

Kalan bölümlerde başka gol sesi çıkmazken, Galatasaray, şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı ve averaj farkıyla liderliğe yükseldi.

Medipol Başakşehir'in önünde averajla zirveye yerleşen Galatasaray, 63 puana yükseldi. Siyah beyazlılar ise 59 puanda kalarak 3. sırada yer aldı.

Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 32. haftasında zorlu maçta Çaykur Rizespor'un konuğu olacak. Beşiktaş ise Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR:

11. dakikada Galatasaray savunmasında paslaşmalar sonrasında top ceza sahası içindeki Fernando'da kaldı. Brezilyalı futbolcu meşin yuvarlağı uzaklaştıramayınca baskı yapan Hutchinson topu kaptı. Ancak zamanında kalesini terk eden Muslera yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

23. dakikada soldan gelişen Galatasaray atağında Nagatomo'nun içeri çevirdiği topa altıpas gerisinde Feghouli çok sert vurdu, meşin yuvarlak savunmadaki Caner Erkin'den döndü.

34. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen sarı-kırmızılı takım atağında Feghouli'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Onyekuru, soldan ceza sahasına girdi. Vida'dan sıyrılan Nijeryalı futbolcunun karşı karşıya vuruşunda kaleci Karius'un müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.

36. dakikada Marcao'nun uzun pasında sol kanatta topla buluşan Onyekuru, ceza sahasının köşesinde şutunu çekti. Kaleci Karius, soluna gelen topu önledi. Altıpasa düşen meşin yuvarlak bir Beşiktaşlı futbolcuya çarptıktan sonra Karius'ta kaldı.

38. dakikada Belhanda sağdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Altıpas gerisinde arka direkte yükselen Donk'un kafayla vurduğu top üstten auta gitti.

44. dakikada Galatasaray müsabakada öne geçti. Ev sahibi ekip yarı alanında olan taçta siyah-beyazlı futbolcular atışı kendilerinin kullanacağını düşünerek bir anda duraksadı. Diagne'nin kullandığı atışla hızlı çıkan Galatasaray'da Feghouli, pasını Fernando'ya attı. Ceza sahası yayı içinde kaleci Karius ile karşı karşıya kalan Brezilyalı futbolcu meşin yuvarlağı sağından gelen Onyekuru'ya aktardı. Nijeryalı oyuncu, uygun durumda topu ağlara gönderdi: 1-0

Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray 1-0 önde tamamladı.



MAÇTAN NOTLAR:

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de geçen hafta Atiker Konyaspor ile oynadıkları maçta ilk 11'de görev alan Badou Ndiaye'yi derbinin kadrosuna almadı. Bu futbolcunun yerine Beşiktaş karşısında, sakatlığı geçen Marcao forma giydi.

Galatasaray maça Fernando Muslera, Mariano Filho, Marcao, Christian Luyindama, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Fernando Reges, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Mbaye Diagne ile başladı.



Mitroglou, Nidaye ve Sinan kadroda yok



Galatasaray'da Kostas Mitroglou, Badou Ndiaye ve Sinan Gümüş derbi maçın kadrosunda bulunmadı.

Sarı-kırmızılı takımda Mitroglou sakatlığı, Ndiaye ise yabancı oyuncu sınırlaması nedeniyle kadroda yer almadı.

Teknik direktör Fatih Terim, Sinan Gümüş'ü de derbinin kadrosunda tercih etmedi.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Martin Linnes, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Yunus Akgün ve Muğdat Çelik oturdu.



Bakan Kasapoğlu da takip etti



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da derbi maçı statta takip etti.

Bakan Kasapoğlu, karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ile protokol tribününde izledi.

Nagatomo ve Kagawa ilk kez rakip



Galatasaray ve Beşiktaş'ta forma giyen Japon futbolcular Yuto Nagatomo ile Shinji Kagawa ilk kez birbirlerine rakip oldu.

Nagatomo sarı-kırmızılı forma altında maça ilk 11'de başlarken, Kagawa ise siyah-beyazlı takımın yedekleri arasında yer aldı.

Bu arada her iki takımın kadrosunda Japon oyuncular bulunması nedeniyle, Japon futbolseverler de maçı statta takip etti.



Taraftardan yoğun ilgi



Galatasaraylı taraftarlar, derbi karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi.

Türk Telekom Stadı'nın tribünlerini tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.



Basının ilgisi yüksek



Galatasaray-Beşiktaş derbisine medya mensuplarının ilgisi yüksek oldu.

Karşılaşmayı, muhabir, foto muhabiri, radyo yayıncısı ve yazar olarak toplam 270 kişinin takip ettiği açıklanırken, bunun 22'sinin yabancı olduğu aktarıldı.

Müsabakayı Japonya'dan 11 gazetecinin takip ettiği bildirildi.

Josef Sural anıldı



Karşılaşmada, trafik kazasında hayatını kaybeden Aytemiz Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josef Sural anıldı.

Müsabaka öncesinde Josef Sural için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, sarı-kırmızılı taraftarlar da üzerinde "Başın sağ olsun Alanyaspor" ve "Josef Sural" yazılarının yer aldığı pankart açtı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray derbisinde geçen haftaya göre tek değişiklik yaptı.

Güneş, ligin 30. haftasında MKE Ankaragücü karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Güven Yalçın'ı derbi mücadelesinde yedek soyundurdu. Beşiktaş'ta bu oyuncunun yerine Galatasaray maçında ilk 11'de Necip Uysal şans buldu.

İlk 11'de son olarak 25. haftadaki Atiker Konyaspor maçında oynayan Necip Uysal, 5 karşılaşma sonra aynı şansı yakaladı.

Necip'in ilk 11'de oynamasıyla Şenol Güneş, saha dizilişinde bazı değişikliklere gitti. Caner Erkin sol bekte oynarken, savunmanın önünde Atiba Hutchinson'ın yanında Necip Uysal görev aldı.

Daha önceki maçlarda savunmaya dönük oynayan Dorukhan Toköz orta sahada yer aldı. Hücuma dönük takımına katkı vermeye çalışan Adem Ljajic ise orta sahanın solun çekildi.

Enzo Roco 6 maç sonra kadroda



Derbi maçta yedekler arasında yer alan Enzo Roco, 6 maç sonra kadroya dahil edildi.

Ligin 24. haftasındaki İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynanan maça yedek başlayan ve sonradan oyuna giren Roco, sonraki 6 karşılaşmada kadroda kendisine yer bulamamıştı.

Beşiktaş'ta ayrıca Utku Yuvakuran, Adriano Correia, Ricardo Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Mustafa Pektemek, Muhayer Oktay, Shinji Kagawa ile Cyle Larin yedek soyundu.



Burak Yılmaz ve Necip Uysal'ın 300. maç heyecanı



Siyah-beyazlı takımın golcü oyuncusu Galatasaray karşısında görev alarak kariyerinde 300. Süper Lig mücadelesine çıktı.

Süper Lig kariyerine Beşiktaş forması giyerek başlayan ve farklı sezonlarda Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor ile Manisaspor'da da görev alan Burak, derbi maç öncesi çıktığı 299 lig maçında fileleri 175 kez havalandırdı.

Derbi maçta ilk 11'de şans bulan Necip Uysal ise 300. resmi maçında görev aldı. Siyah-beyazlı takımın altyapısından çıkan ve kariyerinin tamamını Beşiktaş'ta geçiren Necip, ligde 206 maç oynarken, Türkiye Kupası'nda 34, Süper Kupa'da 1 ve Avrupa kupalarında 58 karşılaşmada forma giydi.



Takımı taraftarlar uğurladı



Beşiktaş'ın teknik heyetini ve oyuncuları, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde taraftarlar uğurladı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarla ve meşalelerle takımlarına destek verdi.

Taraftarlar ayrıca derbi maçta kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

Beşiktaş'ı derbide yöneticiler Ahmet Ürkmezgil, Hüseyin Mican, Hüseyin Yücel, Hakan Özköse, Cihat Kumuşoğlu ve Melih Aydoğdu temsil etti. Siyah-beyazlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ise karşılaşmayı taraftarların bulunduğu tribünden takip etti.

Siyah-beyazlı oyuncular sahaya "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" yazılı pankartla çıktı.