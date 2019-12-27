Canlı | Galatasaray-Antalyaspor

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Taylan, Ömer, Lemina, Seri, Feghouli, Falcao

Antalyaspor'un ilk 11'i: Boffin, Salih, Doğukan, Gustavo, Tarık, Ufuk, Chico, Amilton, Celustka, Nazım, Hakan.

MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının ligin 16ncı haftasında Göztepe ile oynadığı maçın ilk 11inden 3 ismi değiştirerek Antalyaspor karşısına çıktı. Terim, Göztepe maçında ilk 11de yer alan Selçuk İnan, Belhanda ve Babeli yedek kulübesine çekerken, bu isimlerin yerine Taylan Antalyalı, Seri ve Leminayı ilk 11de sahaya sürdü.



Galatasaray sahaya; Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Seri, Lemina, Taylan Antalyalı, Feghouli, Ömer Bayram ve Falcao ile 11i ile çıktı.



TAYLAN LİGDE İLK KEZ 11DE



Galatasarayın sezon başında Büyükşehir Belediye Erzurumspordan kadrosuna kattığı Taylan Antalyalı, sarı kırmızılı formayla ligde ilk kez ilk 11de sahaya çıktı. Kupada oynanan Tuzlaspor maçlarının ikisinde de ilk 11de görev alan Taylan Antalyalı, ligde ise Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü ve Göztepe maçlarında sonradan oyuna girmişti.



SERI LİGDE 2 MAÇ SONRA 11DE



Galatasarayın sezon başında Fulhamdan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jean Michael Seri, MKE Ankaragücü ve Göztepe maçlarının ardından yeniden ilk 11e döndü. Seri, MKE Ankaragücü ve Göztepe maçlarında kadroda yer almamıştı ve ligde son olarak Aytemiz Alanyaspora karşı forma giymişti.



FATİH TERİM’E DESTEK



Galatasaraylı taraftarlar, Antalyaspor maçı öncesi teknik direktör Fatih Terim’e destek verdi. Taraftarlar, maç öncesi deneyimli teknik adamı tribünlere çağırarak, "İmparator Fatih Terim" tezahüratlarında bulundu. Terim bu tezahüratlara alkışlayarak karşılık verdi.



TOMAS 5 İSMİ DEĞİŞTİRDİ



Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas ise, takımının bir önceki hafta MKE Ankaragücü ile sahasında oynadığı maçın 11inde 5 ismi değiştirdi. Tomas, Ferhat Kaplan, Diego, Eren Albayrak, Serdar Özkan ve Aatifı Galatasaray maçında 11de görevlendirmezken, bu isimlerin yerine Boffin, Salih Dursun, Tarık Çamdal, Ufuk Akyol ve Doğukan Sinike şans verdi.



Antalyaspor sahaya; Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Salih Dursun, Tarık Çamdal, Chico, Ufuk Akyol, Hakan Özmert, Amilton, Doğukan Sinik ve Blanco ilk 11i ile çıktı.



U19DA KAZANAN YOK



U19 Elit Gelişim Liginde Galatasaray ile Antalyaspor, Florya Metin Oktay Tesislerinde karşı karşıya geldi. Mücadele, 2-2lik eşitlikle sona erdi.