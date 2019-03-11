CANLI Galatasaray - Antalyaspor
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u konuk ediyor.
Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetiyor.
Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir, Ndiaye, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Onyekuru, Diagne.
Antalyaspor'un 11'i: Boffin, Diego, Charles, Fredy, Doğukan, Chico, Celustka, Doukara, Hakan, Amilton, Bahadır.
Maçtan önemli anlar:
5. dakikada soldan ceza sahasına giren Doğukan Sinik, şık çalımlarla rakiplerinden sıyrıldıktan sonra dar açıdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Muslera yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.
16. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde arka direkte uygun durumdaki Marcao'nun bekletmeden vurduğu top savunmadan döndü.
17. dakikada Galatasaray öne geçti. Diagne'nin pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Feghouli, şutunu çekti. Savunmadaki Doğukan Sinik'e çarpan meşin yuvarlak, kaleci Boffin'i de yanıltarak yakın köşeden ağlarla buluştu: 1-0.
34. dakikada Hakan Özmert'in sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde Bahadır Öztürk'ün kafayla vurduğu topu kaleci Muslera güçlükle kornere çeldi.
37. dakikada ceza sahası ön çizgisinin içinde topla buluşan Diagne'nin sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
40. dakikada ceza sahası dışında buluştuğu topu Luyindama'dan kurtaran Doukara'nın plase vuruşunda, kaleci Muslera soluna gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere tokatladı.
Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
İki takımın İstanbul'da yaptığı 22 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 13-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 5 maçta da berabere kaldı.
Galatasaray'ın İstanbul'daki 42 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi.
Geçen sezon İstanbul'daki maçta Galatasaray 3-0 galip geldi.
Galatasaray, deplasmanda genelde başarılı sonuçlar aldığı Antalyaspor'a, sahasında ise 1984-1985'te 2-1, 1994-1995'te 3-0, 1995-1996 ve 2009-2010 sezonlarında 2-1'lik skorlarla mağlup oldu. Antalyaspor, rakibi karşısındaki toplam 7 galibiyetinden 4'ünü deplasmanda elde etti.
Taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 10 lig maçının 4'ünü Galatasaray, birini Antalyaspor kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti.
İLK MAÇ GALATASARAY'IN
Süper Lig'de 24 maçta 13 galibiyet 7 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 4 kez de mağlup oldu. 46 puanı bulunan Galatasaray, 1 maç eksiğiyle lider Medipol Başakşehir'in 11 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.
Antalyaspor ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgiyle 32 puan topladı.
Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Antalya'da oynanan maçı sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazanmıştı.
LİNNES KART SINIRINDA
Galatasaraylı futbolcu Martin Linnes, Antalyaspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Norveçli sağ bek, yarınki karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 26. haftada deplasmanda Bursaspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı ekipte, arka çapraz bağında esneme tespit edilen Japon sol bek Yuto Nagatomo'nun Antalyaspor'a karşı oynaması beklenmiyor.
LİGDE 10 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 10 maçtır kaybetmiyor.
Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 6 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.
SAHASINDA MAĞLUBİYETİ UNUTTU
Süper Lig'de iç sahada mevcut en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 31 maçta mağlup olmadı.
Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi.
Galatasaray, evindeki son 31 lig maçının 26'sını kazanıp 5'inde berabere kaldı.
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