CANLI İZLE | Galatasaray - Altay
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Altay ile karşılaşıyor.
Sueno Hotels Golf Belek’e ait tesislerde saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Spor Arena'dan canlı olarak takip edebilirsiniz...
Antalya'da oynanan karşılaşmada geçirdiği geçirdiği enfeksiyon nedeniyle Antalya'ya getirilmeyen yeni transfer Henry Onyekuru yer alamıyor.
Sarı kırmızılıların yeni transferlerinden Marcelo Saracchi maça ilk 11'de başlarken, Jesse Sekidika ise teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde mücadelede forma giyecek.
Maçı Galatasaray Resmi YouTube hesabından canlı olarak izlemek için tıklayın!
CANLI SKOR: GALATASARAY 1-0 ALTAY
9' Falcao
52' Younes Belhanda
62' Emre Akbaba (Asist Sekidika)
Galatasaray XI: Okan, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Ömer, Taylan, Feghouli, Falcao.
Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...
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