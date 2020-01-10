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Futbol
Haber Giriş: 10.01.2020 - 15:53,Son Güncelleme:/

CANLI İZLE | Galatasaray - Altay

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CANLI İZLE | Galatasaray - Altay

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Altay ile karşılaşıyor.

Sueno Hotels Golf Belek’e ait tesislerde saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Spor Arena'dan canlı olarak takip edebilirsiniz...

Antalya'da oynanan karşılaşmada geçirdiği geçirdiği enfeksiyon nedeniyle Antalya'ya getirilmeyen yeni transfer Henry Onyekuru yer alamıyor.

Sarı kırmızılıların yeni transferlerinden Marcelo Saracchi maça ilk 11'de başlarken, Jesse Sekidika ise teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde mücadelede forma giyecek.

Maçı Galatasaray Resmi YouTube hesabından canlı olarak izlemek için tıklayın!

CANLI SKOR: GALATASARAY 1-0 ALTAY

9' Falcao

52' Younes Belhanda

62' Emre Akbaba (Asist Sekidika)

Galatasaray XI: Okan, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Ömer, Taylan, Feghouli, Falcao.

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...

MevzuBahis | 11-12 Ocak 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı. (Hazırlayan: Aydın Aguş)
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