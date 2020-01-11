Galatasaray 1-0 Adana Demirspor

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - İkinci yarı kamp çalışmalarını Belek’te sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Adana Demirspor ile karşılaştı.

Galatasaray maça golle başladı. 7. dakikada Feghouli ceza sahası önünden sert vurdu top ağlara gitti. 1-0. 29’da Seri vurdu kaleci son anda çizgiden çıkarttı. Pozisyon açısından fakir geçen ilk kırk beş dakikayı Galatasaray, Feghouli’nin şık golü ile 1-0 önde kapattı.

Tempo düştü

İkinci yarıya Galatasaray değişik ilk on birle çıktı. İkinci devrede tempo daha düşüktü. İki takım da hücuma çıkarken zorlandı. Sık sık yapılan değişikliklerle de oyun sık sık durunca tempo iyice düştü. 75. dakikada Jesse ceza sahası sol çaprazından vurdu top az farkla direğin dibinden auta gitti. Mücadelede başka gol olmayınca Galatasaray rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Nasıl oynadılar?

Emre Akbaba: İstekliydi ve iyi mücadele etti. Zaman ihtiyacı olsa da hızla güçleniyor.

Jesse: ikinci yarıda oyuna girdi. Sağ kanatta sık sık topla buluştu. Son tercihlerini daha iyi yapabilirdi.

Saracchi: savunmadan çok orta alanda görev yaptı. O da ikinci yarıda oyuna dahil oldu

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