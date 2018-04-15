CANLI | Galatasaray 0-0 Başakşehir
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, kendi evinde İstanbul ekibi Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Şampiyonluk yarışı için oldukça hayati öneme sahip olan maç için her iki takımda sahaya mutlak üç puan parolası ile çıkıyor.
Kıyasıya zirve mücadelesinin devam ettiği Spor Toto Süper Lig, bu hafta oldukça kritik bir mücadeleye sahne oluyor. Geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde puan kaybeden Galatasaray, bu hafta evinde Medipol Başakşehir'i konuk ediyor...
MAICON YERİNE DENAYER
Teknik direktör Fatih Terim, savunma göbeğinde Maicon yerine Jason Denayer'i tercih etti.
GS- BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Futbolseverler nefesini tuttu, herkes Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına kilitlendi. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasının kritik maçında Galatasaray kendi evinde Başakşehir ile karşılaşıyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Bu önemli müsabaka beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis
Başakşehir 11'i: Volkan, Clichy, Epureanu, Da Costa, Caiçara, Mahmut, Emre, Arda, Elia, Visca, Adebayor
GALATASARAY VE BAŞAKŞEHİR'İN 20. RANDEVUSU
Galatasaray ile Medipol Başakşehir 20. randevuda. Geride kalan lig maçlarından 9'unu sarı-kırmızılılar, 6'sını turuncu-lacivertliler kazandı. Medipol Başakşehir, rakibiyle yaptığı son 7 lig maçında bir kez yenildi - Galatasaray, ev sahibi olduğu maçlarda rakibine bir kez mağlup oldu. Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 20. kez karşı karşıya gelecek. Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 19 maçtan 9'unu Galatasaray, 6'sını Medipol Başakşehir kazandı, 4'ü de berabere sonuçlandı.
Rekabetteki son 4 maçı kazanamayan Galatasaray'ın 32 golüne, son 3 randevudan galibiyetle ayrılan Medipol Başakşehir 31 golle cevap verdi. Sezonun ilk yarısında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabakayı Medipol Başakşehir 5-1 kazandı.
Galatasaray, ev sahibi olduğu lig maçlarında rakibine sadece bir kez yenildi, 4 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı. Evinde rakibini son 3 maçta yenemeyen sarı-kırmızılılar, 2 kez berabere kaldı, geçen sezon 2-1'lik skorla mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar sahasındaki 9 maçta 20 gol attı, kalesinde 12 gol gördü.
Galatasaray, turuncu-lacivertli takımla ligde yaptığı son 7 maçta sadece bir kez galip gelebildi. İki takım arasında ligdeki son 7 müsabakadan 2'si berabere bitti, Medipol Başakşehir 4, Galatasaray bir kez 3 puana ulaştı.
KRİTİK MAÇ ÖNCESİ GALATASARAY'A SAKATLIK ŞOKU
Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlanırken sakatlığı bulunan Martin Linnes, kamp kadrosuna dahil edilmedi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncuların 5'e 2 dar alan oyunlarının ardından taktik ağırlıklı çalışma yaptığı bildirildi. Hafif sakatlığı bulunan Norveçli savunma oyuncusu Martin Linnes'in kamp kadrosuna dahil edilmediği kaydedildi.
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