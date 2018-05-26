CANLI | G.Saray'da oy sayma işlemi başladı! Sonuçlar...
Galatasaray'da başkanlık yarışı öncesi heyecan dorukta... Adaylar; Mustafa Cengiz, Dursun Özbek, Ali Fatinoğlu ve Ozan Korkut sarı-kırmızılı takımın başkanı olmak için yarışıyor. Oy verme işlemi saat 15:00 itibari ile sona erdi. 4803 kişinin oy kullandığı açıklandı. Oy sayma işlemi başladı...
Sonuçlar...
1.SANDIK:
Mustafa Cengiz: 63
Dursun Özbek: 55
Ozan Korkut: 14
Ali Fatinoğlu: 10
Geçersiz: 1
2.SANDIK:
Mustafa Cengiz: 85
Dursun Özbek: 52
Ozan Korkut: 17
Ali Fatinoğlu: 9
Geçersiz: 2
3. SANDIK:
Mustafa Cengiz: 84
Dursun Özbek: 72
Ozan Korkut: 17
Ali Fatinoğlu: 10
Geçersiz: 1
4. SANDIK:
Dursun Özbek: 89
Mustafa Cengiz: 85
Ozan Korkut: 39
Ali Fatinoğlu: 11
Yorumları Göster
Yorumları Gizle