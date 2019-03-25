CANLI Fransa - İzlanda
Son yıllarda yükselen formuyla dikkatleri üzerine çeken İzlanda, FIFA 2018 Dünya Kupası'nın sahibi Fransa'ya konuk oluyor.
Türkiye'nin grubunda yer alan Fransa'nın puan kaybı, A Millilerin turnuvaya katılma yolunu açabilir. Grupta ilk maçlarda Fransa, deplasmanda Moldova'yı 4-1 mağlup etmişti. İzlanda ise Andorra'yı 2-0'la geçmişti.
Tarihi boyunca Fransa ile 13 kez karşılaşan İzlanda, bu karşılaşmaların hiçbirisinde galibiyet elde edemezken, 4 maçta beraberlikle ayrıldı.
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