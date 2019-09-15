CANLI | Fransa - Avustralya | FIBA Dünya Kupası üçüncülük maçı...
Arjantin'e yarı finalde kaybeden Fransa ile İspanya'ya yenilen Avustralya, FIBA Dünya Kupası üçüncülük maçında karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi anbean 3 boyutlu Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz...
FIBA Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ile Avustralya karşılaşıyor...
İlk 5'ler..
Fransa: Ntilikina, M'Baye, Batum, Fournier, Gobert.
Avustralya: Mills, Ingles, Dellavedova, Kay, Bogut.
BU KARŞILAŞMAYA İDDAA'DA "CANLI BAHİS" OYNANMAKTADIR!
OYNAMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ GÖRSELE TIKLAYIN...
Fransa, yarı finalde Arjantin'e kaybetmişti...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle