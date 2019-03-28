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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28.03.2019 - 13:46, Son Güncelleme:

Fikret Orman'dan Cenk Tosun açıklaması: Burak Yılmaz...

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Fikret Orman'dan Cenk Tosun açıklaması: Burak Yılmaz...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulundu.

Başkan Orman'ın açıklamalarından satır başları...

FENERBAHÇE GİTTİ, BİZ DE GİDECEĞİZ

'İyi bir yatırımcımız var. Güzel bir para koydu. Bolu'da tesislerimizi yapacağız. Fenerbahçe gitti, biz de gideceğiz. Yavaş yavaş Antalya gibi bir yeri Bolu-Düzce taraflarında oluşturacağız.'

HOCAMIZ DOĞRUSUNU BİLİR

'Şenol Hoca, takımımızın teknik direktörü ve en yetkili kişisi. Sözleşmesi bitene kadar sürecek. Guti bizde futbol oynamış, kaliteli bir arkadaşımız. Burada bulunmasının sebebi sadece yardımcılık değil istikballe de ilgili. Şenol Hocamız da Guti'yi biraz daha yetkilendirebilir belki. Bu hocamızın bileceği iş. İsmi ne? Hoca. Mesleği ne? Öğretmenlik. Hocamız doğrusunu bilir.'

MİLLİ TAKIM YENİLMESİ ZOR BİR RAKİP OLUR

'Milli Takımımız, takım olma güvenini kazandığında yenilmesi zor bir rakip olur. Futbol kağıtta kazanılan bir maç olsa yemin ediyorum ben her maçı kazanırım. Milli Takım hocalığı da zor iştir. 10 farklı takımdan oyuncu alıp başarılı olmaya çalışıyorsunuz. Milli Takım başarılı olduğu dönemlerde genelde bir takımdan iskelet alınıyordu. Şu anda öyle bir durum mevcut değil. '

KEŞKE BEŞİKTAŞ'TA BERABER OYNASAYDILAR

'Cenk çok iyi bir çocuk. Burak Yılmaz da öyle. Keşke Beşiktaş'ta beraber oynasaydılar. Belki ileride birlikte oynarlar.'

SAKİN BİR SEÇİM SÜRECİ YAŞIYORUZ

'Sakin bir seçim süreci yaşıyoruz. Şu an seçim konuşulacak bir hava yok. Zamanı gelince konuşuruz.'

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