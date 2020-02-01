MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriCanlı | Feyenoord - Emmen(Oğuzhan Özyakup gol attı)
GeriFutbol Canlı | Feyenoord - Emmen(Oğuzhan Özyakup gol attı)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 01.02.2020 - 21:54,Son Güncelleme:/

Canlı | Feyenoord - Emmen(Oğuzhan Özyakup gol attı)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Canlı | Feyenoord - Emmen(Oğuzhan Özyakup gol attı)

Hollanda Ligi'nde Feyenoord ile Emmen karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip, Oğuzhan Özyakup'un 2. dakikada attığı golle öne geçti. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

Hollanda Ligi'nde 21. hafta maçında Feyenoord ile Emmen karşı karşıya geliyor.

Feyenoord'da Oğuzhan Özyakup maça 11'de başladı ve 2. dakikada golünü attı.

Canlı | Feyenoord - Emmen(Oğuzhan Özyakup gol attı)

Canlı | Feyenoord - Emmen(Oğuzhan Özyakup gol attı)

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle