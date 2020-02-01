Haber Giriş: 01.02.2020 - 21:54,
Canlı | Feyenoord - Emmen(Oğuzhan Özyakup gol attı)
Hollanda Ligi'nde Feyenoord ile Emmen karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip, Oğuzhan Özyakup'un 2. dakikada attığı golle öne geçti. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
Hollanda Ligi'nde 21. hafta maçında Feyenoord ile Emmen karşı karşıya geliyor.
Feyenoord'da Oğuzhan Özyakup maça 11'de başladı ve 2. dakikada golünü attı.
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