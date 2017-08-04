Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakibi belli oluyor... / Canlı Yayın

Gruplara kalma yolunda son iki karşılaşmaya çıkacak olan Sarı Lacivertliler, kura çekimine seri başı olarak katılıyor... Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmaları 17, rövanşları ise 24 Ağustos'ta yapılacak...

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Temsilcimizin eşleşmesi muhtemel rakipler ise şu şekilde...

Rosenborg (Norveç)

Norveç futbolunun önemli kulüplerinden Rosenborg, Norveç Eliteserien'i şampiyon tamamladı. Şampiyonlar Ligi'nden elenerek bu turnuvada yoluna devam eden kulüp, devam eden Norveç liginde de lider durumda. İskandinavlar muhtemel rakipler arasında en hazır takım olarak dikkat çekiyor.

Oleksandria (Ukrayna)

Geçen sezon Ukrayna Premier Ligi'ni 5. sırada tamamlamasıyla Avrupa yolu açılan Oleksandria bu sezon ise lige kötü başladı. İlk 3 haftası geride kalan ligde 1 puan toplayabilen takım önceki turda Romanya ekibi Astra Giurgi'yi eledi.

Skenderbeu (Arnavutluk)

Arnavutluk Süper Ligi'ni geçtiğimiz sezon 3. sırada tamamlayan Skenderbeu, UEFA Avrupa Ligi elemelerine ilk turdan başladı. 1. Ön Eleme Turunda Andorra ekibi UE SantJulia'yı, 2. Ön Eleme turunda Kazakistan ekibi Kairat'ı, 3. Ön Eleme Turunda ise Çekya ekibi Mlada Boleslav'ı eleyen Skenderbeu kontra atak futboluyla dikkat çekiyor.

Altach (Avusturya)

Geçen sezonu sürpriz şekilde 4. tamamlayan Altach turnuvaya ilk turdan başladı. İlk olarak Gürcistan ekbi Chikhura'yı eleyen Altach, 2. Ön Eleme turunda Dinamo Brest, son olarak ise Gent'i elemeyi başardı ve bu tura yükseldi.

Suduva (Litvanya)

Bu sezon Litvanya liginde iyi bir grafik yakalayan Suduva, geride kalan 17 haftada topladığı 28 puanla 3. sırada yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'ne ilk turdan katılan takım sırasıyla Belarus ekibi Shakhtyor, Letonya ekibi Liepaja, İsviçre ekibi Sion ve Danimarka ekibi Midtjylland'ı elemeyi başardı.

Vardar Skopje (Makedonya)

Geçtiğimiz sezon Makedonya Ligi'ni şampiyon tamamlayan Vardar, Devler Ligi'ne 2. Ön Eleme turundan başladı. Bu turda Malmö'yü eleyen takım, 3. Ön Eleme turunda ise Copenhagen'e elendi ve yoluna Avrupa Ligi'nden devam ediyor.