Son dakika: Fenerbahçe'de tarihi gün! Yeni başkan Ali Koç oldu

Fenerbahçe, seçimli kongre ile yeni başkanı seçti... Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında geçen başkanlık seçiminde 21 bin 350'nin üzerinde üye oy kullandı. Ardından oy verme işlemi tamamlandı ve Fenerbahçe'nin yeni başkanını belirlemek üzere sayıma geçildi. Açılan sandıklar dahilinde Ali Koç hemen her sandıkta önde giderken belirli bir süre sonra Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün yanına giderek Küçük'e sarıldı. Koç, statta zafer turları atarken tebrikleri de birer birer kabul eti. Aziz Yıldırım ise oy sayımı başladıktan kısa bir süre sonra stadı terk etti.

SEÇİME REKOR KATILIM!

Üyelerin yoğun katılım gösterdiği kongrede oy verme işlemi saat 10.00'da başladı ve 38 sandıkta gerçekleştirildi. Saat 17.00'de stat kapıları kapandı. Sıradaki üyelerin oy verme işleminden sonra Kongre Divan Başkanı Vefa Küçük'ün talimatıyla oy sayım işlemine geçildi. Başkan Aziz Yıldırım'ın seçim rengi sarı, Başkan adayı Ali Koç'un seçim rengi ise beyazdı. 21 bin 350'nin üzerinde üye, başkanını seçti. Önceki rekor: 9380 ile 3 Kasım 2013 seçimine aitti. Geçerli oy sayısı 20 bin 736 olarak açıklandı.

Başkan adaylarından Aziz Yıldırım 36 numaralı sandıkta, Ali Koç ise 21 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

MEHMET ALİ AYDINLAR'A BÜYÜK ŞOK

Fenerbahçe'de oy kullanmaya gelen Mehmet Ali Aydınlar yuhalandı. Tribünlerde yer alan kongre üyeleri; "Mehmet Ali Aydınlar dışarı, hain Aydınlar" şeklinde tezahüratta bulundu.

Öte yandan seçimler sürerken Fenerbahçe, Vefa Küçük'ün görev süresinde 6 yılı tamamlaması nedeniyle SPK düzenlemesi gereği görevinden ayrıldığını KAP'a bildirdi.

YENİ BAŞKAN MAZBATASINI SALI GÜNÜ ALACAK

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni başkanı, salı günü mazbatasını alarak görevine başlamış olacak.