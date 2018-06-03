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    Son dakika: Fenerbahçe'de tarihi gün! Yeni başkan Ali Koç oldu

    Hürriyet Haber
    03.06.2018 - 09:26 | Son Güncelleme:

    Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık dönemine son veren Ali Koç, Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. Resmi sonuçlara göre geçerli oy sayısı 20 bin 736 olarak açıklanırken oyların 16 bin 92'sini Ali Koç, 4 bin 644'ünü ise Aziz Yıldırım aldı.

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    • Fenerbahçe başkanlık seçiminden fotoğraflar
    • Fenerbahçe başkanlık seçiminden fotoğraflar
    • Fenerbahçe başkanlık seçiminden fotoğraflar
    • Fenerbahçe başkanlık seçiminden fotoğraflar

    Fenerbahçe, seçimli kongre ile yeni başkanı seçti... Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında geçen başkanlık seçiminde 21 bin 350'nin üzerinde üye oy kullandı. Ardından oy verme işlemi tamamlandı ve Fenerbahçe'nin yeni başkanını belirlemek üzere sayıma geçildi. Açılan sandıklar dahilinde Ali Koç hemen her sandıkta önde giderken belirli bir süre sonra Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün yanına giderek Küçük'e sarıldı. Koç, statta zafer turları atarken tebrikleri de birer birer kabul eti. Aziz Yıldırım ise oy sayımı başladıktan kısa bir süre sonra stadı terk etti.

    Son dakika: Fenerbahçede tarihi gün Yeni başkan Ali Koç oldu

    SEÇİME REKOR KATILIM!
    Üyelerin yoğun katılım gösterdiği kongrede oy verme işlemi saat 10.00'da başladı ve 38 sandıkta gerçekleştirildi. Saat 17.00'de stat kapıları kapandı. Sıradaki üyelerin oy verme işleminden sonra Kongre Divan Başkanı Vefa Küçük'ün talimatıyla oy sayım işlemine geçildi. Başkan Aziz Yıldırım'ın seçim rengi sarı, Başkan adayı Ali Koç'un seçim rengi ise beyazdı. 21 bin 350'nin üzerinde üye, başkanını seçti. Önceki rekor: 9380 ile 3 Kasım 2013 seçimine aitti. Geçerli oy sayısı 20 bin 736 olarak açıklandı.

    Aziz Yıldırım ve Ali Koç oyunu kullandı!Ülker Stadyumu'nda düzenlenen genel kurulda oy kullanma işlemi saat 10.00'da başlarken, başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç Koç oylarını kullandı.
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    Son dakika: Fenerbahçede tarihi gün Yeni başkan Ali Koç oldu

    Ali Koç: Ne varsa topunuz gelin, getirin!Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, ikinci kez kürsüye gelirken Aziz Yıldırım ile diyaloğa girdi. Aziz Yıldırım'ın Galatasaraylıları ve Beşiktaşlıları kulübe üye yaptığını ve onların paralarını cebinden ödediğini dile getiren Koç, Yıldırım'ın kendisinin de cebinden ödediği üyelerin bilgisi olduğu iddiasına, "Ne varsa getirin, topunuz gelin" dedi.
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    Son dakika: Fenerbahçede tarihi gün Yeni başkan Ali Koç oldu

    Başkan adaylarından Aziz Yıldırım 36 numaralı sandıkta, Ali Koç ise 21 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

    Son dakika: Fenerbahçede tarihi gün Yeni başkan Ali Koç oldu

    MEHMET ALİ AYDINLAR'A BÜYÜK ŞOK

    Fenerbahçe'de oy kullanmaya gelen Mehmet Ali Aydınlar yuhalandı. Tribünlerde yer alan kongre üyeleri; "Mehmet Ali Aydınlar dışarı, hain Aydınlar" şeklinde tezahüratta bulundu.

    Son dakika: Fenerbahçede tarihi gün Yeni başkan Ali Koç oldu

    Öte yandan seçimler sürerken Fenerbahçe, Vefa Küçük'ün görev süresinde 6 yılı tamamlaması nedeniyle SPK düzenlemesi gereği görevinden ayrıldığını KAP'a bildirdi.

    YENİ BAŞKAN MAZBATASINI SALI GÜNÜ ALACAK
    Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni başkanı, salı günü mazbatasını alarak görevine başlamış olacak.

    Ali Koç: Ne varsa topunuz gelin, getirinAli Koç: Ne varsa topunuz gelin, getirin!

    Son dakika: Fenerbahçede tarihi gün Yeni başkan Ali Koç oldu

    Etiketler: gündem
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