Canlı | Fenerbahçe - Konyaspor

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Zanka, Hasan Ali, Isla, Serdar, Emre, Ozan, Luiz Gustavo, Moses, Rodrigues, Muriqi

Konyaspor: Ertuğrul, Ali Turan, Jonsson, Ömer Ali, Skubic, Anicic, Mücahit, Jevtovic, Alper, Milosevic, Miya

Konyaspor deplasmanda bir kez kazandı



Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 18 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler, evindeki 16 maçı kazandı, sadece 2016-2017 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup oldu, geçen sezon da 1-1 berabere kaldı. İstanbul'da Fenerbahçe 53 gol attı, kalesinde 17 gol gördü.



Farklı skorlar



Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti. Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 5 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.

Fenerbahçe, Konyaspor'u ağırladığı 18 maçın 16'sını kazanırken, son üç maçın ikisinde puan kaybetti. Konyaspor, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'yi toplam dört kez mağlup ederken, bu maçların son ikisinde takımın başında Aykut Kocaman vardı.Konyaspor'un Süper Lig tarihinde en fazla gol attığı ve en fazla gol yediği rakibi Fenerbahçe. Evinde oynadığı son maçta Antalyaspor'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe, Süper Lig'de Nisan 1993'ten bu yana art arda iki iç saha maçından puansız ayrılmadı.

Deplasmandaki son yedi lig maçının sadece birini kaybeden Konyaspor, önceki 11 dış saha maçında bir galibiyet alabilmişti. Bu sezon Süper Lig'de Göztepe'nin ardından en az gol yiyen üç takımdan ikisi bu maçta karşılaşacak: Fenerbahçe & Konyaspor.

Ligde bu sezon deplasmanda en fazla puan toplayan beş takımdan biri olan Konyaspor, aynı zamanda dış sahada en az gol yiyen ekip. Ersun Yanal ve Aykut Kocaman, teknik direktör olarak Süper Lig'de 20. kez karşı karşıya gelecek. Kocaman'ın Süper Lig'deki teknik direktörlük kariyerinde en fazla mağlup olduğu isim Yanal iken; Yanal'ın ligde Kocaman'dan daha fazla mağlup ettiği sadece iki teknik direktör var.

Vedat Muriqi bu sezon Süper Lig'de gol attığı tüm maçlarda Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sezon Papiss Cisse ile birlikte, yaptığı gol katkılarıyla takımına en fazla puan kazandıran iki isimden biri olan Muriqi, sarı lacivertlilerin ligde topladığı puanların yarısına etki etti. Bu sezon Süper Lig'de deplasmanlarda en fazla gol atan üç oyuncudan biri Konyasporlu Farouk Miya.

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