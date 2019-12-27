Canlı | Fenerbahçe Beko Valencia

Son 5 sezonda Dörtlü Final'e kaldığı THY Avrupa Ligi'ne bu sezon kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, sahasında Valencia'yı ağırlıyor.

FENERBAHÇE'NİN 525. MAÇI

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 525. maçına Valencia karşısında çıktı.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 524 karşılaşmada 300 galibiyet elde etti, 224 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 322 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 189 galibiyet alırken, 133 kez de mağlup oldu.