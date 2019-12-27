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Basketbol
Haber Giriş: 27.12.2019 - 14:54,Son Güncelleme:/

Canlı | Fenerbahçe Beko Valencia

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Canlı | Fenerbahçe Beko Valencia

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında sahasında İspanya temsilcisi Valencia ile karşılaşıyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

Son 5 sezonda Dörtlü Final'e kaldığı THY Avrupa Ligi'ne bu sezon kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, sahasında Valencia'yı ağırlıyor.

Canlı | Fenerbahçe Beko Valencia

FENERBAHÇE'NİN 525. MAÇI

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 525. maçına Valencia karşısında çıktı.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 524 karşılaşmada 300 galibiyet elde etti, 224 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 322 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 189 galibiyet alırken, 133 kez de mağlup oldu.

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