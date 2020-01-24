Canlı | Fenerbahçe Beko AX Armani Exchange Milan

Basketbol THY Avrupa Ligi 21. hafta maçında Fenerbahçe Beko, İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımını konuk ediyor..

Karşılaşmayı; Christos Christodoulou (Yunanistan), Carlos Peruga (İspanya), Saso Petek (Slovenya) hakem üçlüsü yönetiyor.

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Avrupa'da 530. maç

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 530. maçına yarın AX Armani Exchange Milan karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 529 karşılaşmada 303 galibiyet elde etti, 226 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 327 maçın 192'sini kazandı, 135'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de çift maç haftasını bir galibiyet ve bir yenilgi ile tamamladı.



Fenerbahçe Beko, EuroLeague’deki çift maç haftasının ilk karşılaşmasında Fransız temsilcisi ASVEL’i 14 Ocak Salı günü konuk etti. Fenerbahçe, baştan sona önde götürdüğü mücadeleyi 86-64 kazanarak 19. maçında 8. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko’da 5 oyuncu çift haneli sayılarda skor üretirken, en skorer oyuncular 16’şar sayıyla De Colo ve Williams oldu. Kostas Sloukas ise 10 sayı, 10 asist ve 6 ribaund ile 24 verimlilik puanına ulaştı ve karşılaşmanın MVP’si olmaya hak kazandı.

Fenerbahçe Beko’da bu mücadele öncesinde sakatlık sorunu yaşayan oyuncu bulunmuyor. Fenerbahçe'de 12 kişilik maç kadrosuna teknik ekip tarafından karar verilecek.





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