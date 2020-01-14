CANLI Fenerbahçe Beko ASVEL

Avrupa Ligi'nde 7 galibiyet, 11 yenilgiyle 12. sırada yer alan Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fransız ekibi Asvel'i ağırlıyor. Fenerbahçe Beko Asvel maçını Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan 3 boyutlu bir şekilde takip edebilirsiniz.

CANLI BAHİS KEYFİ MİSLİ.COM'DA!

Fenerbahçe Beko'nun play-off yolundaki kritik ASVEL maçına, mücadele devam ederken Canlı Bahis oynayabilirsiniz!

İşte anahtar istatistikler...

- Fenerbahçe Beko, Euroleague’deki son 5 maçının da ilk yarısını önde kapattı.

- ASVEL, Euroleague’de oynadığı 7 dış saha maçının 5’inde ilk yarıyı geride kapattı.

- Fenerbahçe Beko'nun oynadığı son 8 resmi maçın 7’sinde en az 160 sayı atıldı.

Oynamak için aşağıdaki görsele tıklamanız yeterli...

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Maçı Robert Lottermoser (Almanya), Piotr Pastusiak (Polonya), Michele Rossi (İtalya) hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında 528. maçına ASVEL karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında oynadığı 527 karşılaşmada 302 galibiyet elde etti, 225 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 325 maçın 191'ini kazandı, 134'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!



