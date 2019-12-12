CANLI | Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes arasındaki Türk derbisini Spor Arena Canlı Anlatım servisi ile anbean takip edebilirsiniz...







Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka beIN Sports Haber'den naklen yayımlanacak Fenerbahçe Beko Anadolu Efes karşılaşması beIN Sports Haber'den naklen yayımlanacak.



Fenerbahçe Beko Anadolu Efes 16. Kez Karşılaşacak



Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, bugün Avrupa kupalarında 16. kez karşılaşacak. İki takım arasında Avrupa'da oynanan 15 müsabakada, sarı-lacivertli ekip 11, lacivert-beyazlı takım ise 4 galibiyet elde etti.



Organizasyonda geçen yıl final oynayan Anadolu Efes, geride kalan 12 haftada elde ettiği 10 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa Ligi'nde oynadığı son 6 maçta sahadan galip ayrıldı.



Fenerbahçe Beko ise THY Avrupa Ligi'ne bu sezon istediği başlangıcı yapamadı. İlk 6 haftada tek galibiyet elde eden sarı-lacivertli ekip, organizasyonda yaptığı son 3 müsabakayı kazanarak çıkışa geçti. Ligde 5 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, haftaya averajla 12. sırada girdi.



Anadolu Efes'in 671. maçı



Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 671. maçına çıkacak.



Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 670 müsabakada 374 galibiyet ve 296 yenilgi yaşadı.



Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 423. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 422

mücadelede 217 galibiyet aldı.



Fenerbahçe Beko'nun 522. maçı



Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 522. maçına Anadolu Efes karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 521 karşılaşmada 300 galibiyet elde etti, 221 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 319 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 189 galibiyet alırken, 130 kez de mağlup oldu.

İlk maç 1996’da Koraç Kupası’nda

Türk takımları Avrupa’da birbiriyle ilk kez 1995-1996 sezonunda Koraç Kupası’nda karşılaştı. O zamanki adıyla Efes Pilsen (Anadolu Efes), Koraç Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe’yle eşleşti. Rakibini 16 Ocak 1996’da deplasmanda 98-65 yenen lacivert-beyazlılar, ikinci maçı 74-56 kaybetmesine rağmen sayı farklıyla yarı finale yükseldi ve sezon sonu Koraç Kupası’nı müzesine götürdü.

Fenerbahçe’den Anadolu Efes’e büyük üstünlük

Türk takımları arasında Avrupa arenasında en fazla Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko birbirleriyle karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertliler rakibine büyük bir üstünlük kurdu. Fenerbahçe, 16. kez Avrupa arenasında rakip olacağı Anadolu Efes’e 15 maçta sadece 4 defa kaybetti ve 11 galibiyet aldı.

En fazla Türk derbisine Fenerbahçe çıktı

Avrupa kupalarında en fazla Türk derbisine Fenerbahçe çıktı. Fenerbahçe, 31 kez Türk takımlarıyla Avrupa arenasında mücadele etti. Sarı-lacivertliler bu maçların 22’sini kazanmayı bildi. Fenerbahçe’yi 29 maçla Anadolu Efes takip etti. Lacivert-beyazlılar bu maçlarda 16 galibiyet, 13 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi’nde 39 maç oynandı

Avrupa’nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonu Avrupa Ligi’nde 39 kez Türk takımları birbirine rakip oldu. Türk takımları içinde ilk kez FIBA Avrupa Ligi’nde 1997-1998 sezonunda Efes Pilsen ile Türk Telekom karşılaştı. FIBA Avrupa Ligi ve daha sonra ULEB Avrupa Ligi adı altında oynanan organizasyonda; Anadolu Efes, Ülkerspor, Türk Telekom, Fenerbahçe, Galatasaray, Darüşşafaka ve Beşiktaş, Türk derbilerine çıktı.