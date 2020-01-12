CANLI | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuşuyor

Ali Koç'un sarı lacivertli takımın kamp yaptığı Antalya'daki otelde düzenlediği basın toplantısından öne çıkanlar şöyle:

İyi bir kamp dönemi geçirdik. Sezonun ikinci yarısı için faydalı bir kamp olduğunu hocamız bize iletti. Algı operasyonları yapılıyor. Bazı rakiplerimizin bizi hedef alan açıklamaları var. Bugün benim için önemli olan sizin sorularınıza cevap verebilmek. Önemli olan kamuoyunu aydınlatabilmek.

''TAHKİMİN ALDIĞI KARARLAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR''

Yeni olan, TFF'nin, UEFA benzeri bir FFP'yi kendisine uygulaması. UEFA'nın FFP'si işleseydi ülkede, bir adım öteye gitmemiz gerekmeyecekti. FFP'nin meyve vermediği, kulüplerin tam tersi yönde gittiği yegane ülke bizimki. Tahkim'in aldığı kararlar ve bunun bazı medyalarda ele alınış şekli gerçeği yansıtmamaktadır.

''ARTIK SABRIMIZ TAŞTI, BU NOKTAYA GELMEK İSTEMEZDİK''

Adil rekabet istediğini söyleyenlerin aslında nasıl adil bir rekabet içinde olmadığını dilim döndüğünce anlatayım. Artık sabır taşımız çatladı. Biz bu noktaya gelmek istemezdik. Artık Türk futbolunu sporunu değil, kendi kulübümün çıkarlarını korumak zorundayım. Açıklamalarımı inşallah bazı kanallar sonuna kadar verirler.

''FAİZDEN EN AZ ETKİLENECEK KULÜP BİZİZ''

Biz faizler konusunda bir itirazda bulunduk, Beşiktaş da bizim gibi etti. Bu arada 18 kulüp içinde faiz meselesinden en az etkilenecek kulüp de biziz çünkü bizim borcumuzun %80'i döviz kuru üzerinden. Tahkim Kurulu'na yaptığımız açıklama Fenerbahçe'nin harcama limitlerini arttırmak ile ilgili değildi. Takım harcama limitlerinin hesaplanma yöntemine itiraz ettik. Yarın devletimiz bir çalıştay düzenleyecek. Önümüzdeki 3 günde bazı konular ele alınacak. Türk futbolunda rekabet hırsıyla gözlerini bürümüş şekilde açıkla yapan insanlar nasıl Türk futboluna katkı sağlayacak?

''BİRKAÇ SENE SONRA ÇÖKECEK SİSTEMİ...''

Devletimiz faizler çok yüksek diye bas bas bağırmıyor mu? Biz, güncel piyasaya göre limitler belirlensin dedik. Bunda ne var? Harcama Limitleri ile ilgili başvurumuzu Sicil Kurulu'na yaptık. Birkaç sene sonra çökecek sistemi, sanki çökmeyecek gibi, çökeceğini de kabul ederek niye ilerliyoruz? 'Şimdi böyle gitsin, sonra bakarız' diyorlar. Dolayısıyla bunun için tahmini bir faiz rakamı kullanmanın anlamsız olduğunu ifade ettik. İşin enteresan tarafı TFF de böyle düşünüyor. Böyle düşünmelerine rağmen ne hikmetse ilerleyemiyoruz.

''EN ÇOK BORÇ SIKINTISI OLAN BİZİZ''

Yeniden yapılandırma için bu odada çeşit çeşit insan var ama bir tişörtü herkesin giymesi bekleniyor. Bütün rakiplerimizin içinde en çok borç sıkıntısı olan biziz. Ödeme yükümlülüğü yüksek olan da biziz. Bir bedenin herkese uyması mümkün değil. TFF’nin limit sistemi çökecek. Bunu dediğimizde, ‘O zaman bakarız’ diyorlar.

''BU SÜREÇ EN ÇOK TRABZONSPOR'A YARIYOR''

Yeniden yapılandırmayı imzaladığımız an, ilk günden temerrüte düşüyoruz. Bu bizim hiçbir ihtiyacımızı karşılamıyor. 5 yıl da karşılamıyor. Ne yapacağız? 5 yıl sonra takla atacağız, bir 5 yıl daha borçlanacağız. Devlet el atmak istedi ve bankalarla yeniden yapılandırma gerçekleştirildi. Niyet tabii ki iyi, fakat sonuç iyi olmuyor. Yeniden yapılandırmayı imzalayan kulüplerden biri hariç hiçbiri memnun değil. Bu 5 yıllık süre, en çok Trabzonspor'a yarıyor. Başkanları ne kadar kötü durumda olduklarını ifade ediyordu, ne olduysa, 2019'un Mayıs ayında rahatladıklarından bahsediyor. O arada ne oldu? Trabzonspor'a göre kurgulanmış bir model.

''OLMAYACAK DUAYA AMİN DİYORUZ''

Yolda giderken kural değişmez diyorlar ya... Tekrar gözden geçirmek zorunda olunan bir model. Gözlerimizin içine baka baka olmayacak duaya amin diyoruz. İmzalayın, yolda giderken düzelir, burası Türkiye diye de düşünebilirsiniz. O da bir bakış açısı. Biz yapamayacağımız yükümlülükleri üstlenmek istemiyoruz.

''HARCAMA LİMİTLERİ İÇİN BİR TALEBİMİZ OLMADI''

Fenerbahçe'nin harcama limitleri'nin %30'dan %40'a çıkmasına ya da %40'dan %30'a inmesine dair herhangi bir talebi olmamıştır. TFF'ye lütfen açın sorun bunu. 30'dan 40'a çıktığını ifade ettiklerinde de, bu sistemin çalışmayacağını belirttik. Bu sistemin işe yaramayacağını başından beri söylüyoruz. Fikret Orman Kulüpler Birliği Başkanı iken bu taslaklar konuşulduğunda, başkanlar limit 50 olsun diyordu. Bugün 40'dan 30'a insin diyen de aynı kulüp başkanları. O arada telefonlar mı geldi, nasıl bir algı yaratıldı, ona bakmak lazım.

''TRANSFERDE HAREKET EDEMEZ DURUMA GELMEMİZİ İSTİYORLAR''

Bizim yaptığımız başvuru engellenmeye çalışılıyor. Nasıl engellenmeye çalışılıyor? TFF bilgi sızdırıyor. Fenerbahçe'nin rakamları veriliyor, limitin bu kadar üzerinde deniyor. Bu kişiler bizi arıyor, bizden haber yapmamızı istiyorlar deniyor. Bir mekanizma, Fenerbahçe'nin transferde hareket edemez duruma gelmesini istiyor. Biz de öyle öğreniyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan dışarıya bilgi sızdırılıyor.

''3 TEMMUZ RUHUNU DİRİLTMENİN ZAMANI GELDİ''

Kamuoyu baskısı yaratılsın diye yine içeriden bilgiler veriliyor. Bizim artık sabrımız taştı dediğim bu. Fenerbahçe'ye, camiaya da sesleniyorum artık 3 Temmuz ruhunu tekrar diriltmenin zamanı geldi. Artık 3 Temmuz ruhunu tekrar diriltmenin zamanı geldi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün haklarının yendiği, saldırı altında olduğu aleni olduğu bu dönemde iş başa düşüyor. 2010-2011'de haklı şampiyonluğumuzu elimizden almaya çalışan bir örgüt vardı. Şimdi başka bir örgüt, muhtemel şampiyonluğumuzu elimizden almaya çalışıyor.

''MUSTAFA CENGİZ TATLI GÖZÜKMEK İÇİN...''

Zaman zaman Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, takım ismi ağza almadan Fenerbahçe aleyhine açıklamalarda bulunuyor. Tabii taraftara tatlı gözükmek için, koltuğu sağlama almak için böyle açıklamalarda bulunuyor olabilir. Bizim de cevap vermemiz gerekiyor ama kısa süreli bir anlayış olur. Bu yaştaki adam ya bilgi sahibi değil, ya gerçekleri saptırıyor ya da yanlış bilgilendiriliyor. Mustafa Cengiz, playofftan bahsediyor. O yıllara atıf yapıyor. İnşallah yanlış bildiğinin farkına varır. Yaşınız başını almış bir kişi olarak topluma yalan konuşmuyordur. İnşallah uyarırlar kendisini.

''EN AZ MENAJERLİK ÖDEMESİ YAPAN TAKIM GALATASARAY''

Geçen sene, Mart gibiydi. TFF'de bir tane liste yayınlandı. Bu listede Süper Lig, Spor Toto ve liglerde menajerlere ödenen rakamlar. Kimse bu listeyi araştırmadı. O sene Fenerbahçe açık ara bir şekilde yaptığı açıklamalarla 2.6 milyon Euro menajerlik ücreti ödemiş. Mustafa Cengiz şeffaflıktan bahsediyor, KAP'a bildiriyoruz diyor. Biz de mecbur olduğumuz her şeyi KAP'a bildiriyoruz. 2018 yılında yapılan bütün transferlerde, Galatasaray Kulübü 10 bin euroluk menajerlik ödemesi yapmış. Luyindama gelmiş, Nagatomo gelmiş... 2018 yılında Fenerbahçe en çok, Galatasaray en az menajerlik ödemesi yapmış. Bütün oyuncular alınmış ama topu topuna 10 bin euroluk menajerlik ücreti ödenmiş. Balıkesirspor bile 7 bin 500 euro ödemiş. Şeffaf Galatasaray budur...

''BU NASIL SAYGISIZLIK?''

Gelelim Trabzonspor'a... Trabzonspor sağolsun, Türkiye'de haklı rekabetin bekçisi durumunda, gün aşırı açıklamalar yapıyor. Sırtını devlete dayamış, stadını devlete yapmış olabilir. Orası bizi ilgilendirmez. Koskoca şehrin belediye başkanı, istifanın takribinde... kendi takımlarının hocalarının istifasına dair çıkış yapıyor. Tüm bu karmaşayı dönüp Fenerbahçe'ye bağladılar. Bu nasıl saygısızlık? Ahmet Ağaoğlu'na soruyorum, kaç devlet kurumu stadınızda loca aldı, ne kadara aldı, ne paralar verdi? Bir adım daha öteye gidiyorum. Trabzonsporlu olmayan ama bir şekilde devlet ile iş yaptığı için loca alan iş adamları var mı? Çıkıp adil rekabet falan konuşmasın.

''ÜNAL KARAMAN İSTİFA EDİNCE...''

Bizi ilgilendiren bir şey değil. Ama böyle zorla konunun içine çekiliyoruz. Hatırlayın bizim hocamızın istifası söz konusu değil, sayın Karaman istifa etti 2 gün gazetelere yansımadı. O da bizim işimiz değil. Biz bu kavganın içine çekiliyoruz. Şampiyonluğumuzu engellemeye çalışıyorlar. Kısır çekişmeleri bırakın, neyin ne olduğunu daha iyi anlayın. Arsız güçlü olunca, haklı suçlu olurmuş diye bir laf var, öyle bir dönemden geçiyoruz.

''ŞAMPİYON OLMAMIZI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORLAR''

3 Temmuz'da şampiyonluğumuzu elimizden almaya çalıştılar. Şimdi de şampiyon olmamızı engellemeye çalışıyorlar. Neyin ne olduğunu artık anlayın. TFF'nin Allah yardımcısı olsun. İnşallah en bağımsız kararları verebiliyorsunuzdur.