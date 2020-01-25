Canlı | Fenerbahçe-Başakşehir
Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'le karşıalıyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Ozan, Gustavo, Rodrigues, Tolga, Kruse, Muriqi
Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Visca, İrfan Can Kahveci, Elia, Crivelli
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