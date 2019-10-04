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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
04.10.2019 - 17:21, Son Güncelleme:

Canlı | Fenerbahçe Antalyaspor

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Canlı | Fenerbahçe Antalyaspor

Süper lig'in 7. haftasında Fenerbahçe kendi evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Antalyaspor 6. dakikada Ufuk'un attığı golle Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. İlk yarı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 58. dakikada Antalya'nın yakaladığı iki net pozisyonda kaleci Altay başarılı oldu. Genç kaleci skorun 2-0'a gelmesini önleyen isim oldu. 60. dakikada Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu yerini Deniz Türüç'e bıraktı.

Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Ozan, Emre, Tolga, Gustavo, Kruse, Muriqi

Antalyaspor'un 11'i: Boffin, Celustka, Bahadır, Diego Angelo, Nazım, Ufuk, Chico, Hakan, Dala, Aatif, Amilton

Canlı | Fenerbahçe Antalyaspor

 

 

Fenerbahçe futbolcular antrenman maçında coştuSarı-lacivertli takım Antalyaspor maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman maçıyla tamamladı.
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 Karşılaşmadan notlar

Süper Lig'in 7'nci haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda saat 20:30'da başlayan mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Serkan Ok üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray derbisinin 11'inde değişiklik yapmadı. Kaleyi Altay Bayındır'a teslim eden Yanal, savunma dörtlüsünü Isla, Zanka, Jailson ve Dirar'dan oluşturdu. Orta sahada Emre Belözoğlu ve Luiz Gustavo'yu sahaya süren tecrübeli teknik adam, bu ikilinin hemen önünde Ozan, Kruse ve Tolga Ciğerci'yi görevlendirdi. Yanal'ın gol yollarındaki tercihi ise Vedat Muriç oldu.

Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısındaki 11'i şöyle: "Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Luiz Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Tolga, Vedat Muriç."

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Sarı-lacivertli ekipte, Antalyaspor öncesinde 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Hasan Ali Kaldırım, Garry Rodrigues ve Victor Moses, Antalyaspor maçında da formalarından uzak kaldılar. 

FERDİ KADROYA DÖNDÜ
Sarı-lacivertli ekibin Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu da kadroya girdi. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray ile oynanan derbi mücadelenin kadrosuna dahil edilmeyen Ferdi, Antalyaspor maçının 21 kişilik kadrosunda kendisine yer buldu.

BÜLENT KORKMAZ'DAN 2 DEĞİŞİKLİK
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, geçtiğimiz hafta kazanılan Yeni Malatyaspor maçının 11'inde 2 değişikliğe gitti. Korkmaz; Charles'in yerine Chico'yu görevlendirirken, Gustavo Blanco'nun yerine de Gelson Dala'yı 11'de sahaya sürdü. Kaleyi Boffin'e emanet eden Korkmaz, savunma dörtlüsünü bozmayarak Nazım Sangare, Bahadır, Diego Angelo ve Celutska'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Chico ve Ufuk'u sahaya süren tecrübeli teknik adam hücum hattında Dala, Hakan Özmert ve Aatif'i oynattı. Korkmaz'ın gol yollarındaki tercihi ise Amilton oldu.

Antalyaspor'un Fenerbahçe karşısındaki 11'i şöyle: "Boffin - Nazım, Bahadır, Angelo, Celustka, Chico, Ufuk, Dala, Aatif, Hakan, Amilton."

ANTALYASPOR’DA ISAAC UNUTULMADI
Antalyasporlu futbolcular, kırmızı-beyazlı ekibin eski oyuncularından Isaac Promise’yi unutmadı. Antalyasporlu futbolcular kalp krizi sonucunda hayata gözlerini yuman Nijeryalı futbolcu için sahaya ‘Rest in peace’ pankartıyla çıktı.

Canlı | Fenerbahçe Antalyaspor

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