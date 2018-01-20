CANLI | Fenerbahçe 0-0 Göztepe

Süper Lig'de ilk devreyi 30 puan ve averajla 6. sırada tamamlayan Göztepe, ikinci bu akşamın ilk maçında bu akşam deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşıyor.

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Aatif, Giuliano, Fernandao

Göztepe: Beto, Tanju, Kosanovic, Kadu, Leo, Selçuk, Castro, Gouffran, Halil, Tayfur, Jahovic





İstanbul'daki maçlar



İki ekip, ligde İstanbul'da 23. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 13-2 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 7 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 45, Göztepe ise 14 gol attı. Göztepe, İstanbul'da Fenerbahçe karşısındaki galibiyetlerini 1966-1967 sezonunda 1-0, 1999-2000'de de 3-2'lik sonuçlarla elde etti. Fenerbahçe, İstanbul'daki 22 maçın 12'sinde Göztepe'den gol yemedi, sadece 5'inde gol yollarında suskun kaldı. Öte yandan iki takım arasında 1959-1960 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Bursa'da yapıldı ve golsüz sona erdi.



Fenerbahçe Göztepe arasındaki istatistikler

Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig'deki 48. randevularına çıkacak. Fenerbahçe bu maçların 21'ini kazanırken, Göztepe yedi galibiyet alabildi. İki takımın ligde oynadığı son üç maç berabere sonuçlandı. Bu maç da berabere biterse, bu fikstürdeki en uzun beraberlik serisi yaşanacak. Göztepe'nin Süper Lig tarihinde en fazla berabere kaldığı rakibi Fenerbahçe. Fenerbahçe ev sahibi olarak oynadığı 23 maçta Göztepe'ye sadece iki kez kaybetti ve bu maçların 13'ünde gol yemedi.Göztepe, Fenerbahçe'ye konuk olduğu son 16 maçın sadece birini kazanabildi ve bu karşılaşmaların 11'inde gol atamadı. İzmir ekibinin Fenerbahçe deplasmanındaki son galibiyeti 16 Nisan 2000'de gelmişti. Fenerbahçe, Süper Lig'de evinde altı maçtır yenilmiyor.

Göztepe, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda kendi evindekinden daha fazla puan toplayan iki takımdan biri. Evinde 14 puan toplayan sarı kırmızılı ekip, deplasman maçlarında 16 puan elde etti. Göztepe bu sezon ligin deplasmanlardaki en başarılı iki takımından biri. Diğer takım ise, bu maçtaki rakibi Fenerbahçe. Göztepe ligde oynadığı son dokuz maçta ya üçer gol yedi (beş maç), ya da kalesini gole kapattı. Bu sezon Süper Lig'de kalesinde ilk golü ortalama olarak en erken gören takım Göztepe. Bu sezon Süper Lig'de duran toplardan en fazla gol atan iki takım bu maçta karşı karşıya gelecek: Göztepe & Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin bu sezon ligde attığı gollerin tamamı ceza sahası içinden geldi. Sarı lacivertliler, ligde ceza sahası dışından golü olmayan tek takım. Fenerbahçe'nin ligde evinde attığı son 12 golün 10'u maçların ikinci yarılarında geldi. Göztepe ise bu sezon ligde deplasmanlardaki toplam 14 golün 10'unu ilk yarılarda attı. Fenerbahçe'nin ligde attığı son 10 golün yarısında Giuliano'nun direkt katkısı var. Adis Jahovic bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan üç isimden biri. Jahovic, aynı zamanda ligde attığı gollerle takımına en fazla puan kazandıran isim. Göztepe'nin bu sezon topladığı 30 puanın 14'ü Jahovic'in attığı gollerle geldi.