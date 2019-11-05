SON DAKİKA | Fatih Terim: Real'e yenilseniz kim ne diyecek?

Fatih Terim ve Andone'nin Santiago Bernabeu Stadı'ndaki basın toplantısında öne çıkan açıklamaları şöyle:

Florin Andone:

"Bir final maçı gibi çıkacağız. Korkmadan, cesur oynayacağız. Kulübümüzün imajını en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Deplasmandan puanlarla dönmek istiyoruz, hiç olmazsa puanla dönmeliyiz. 1 puan da bu deplasmanda kötü olmaz bizim için.

Yarın hem performans hem inanç hem de hırs ve tutku anlamında maksimumuzu göstermemiz ve her şeyimizi sahaya yansıtmamız gerekiyor. İyi mücadele edip, iyi hücum yapıp, pozisyonlar yakalayıp, yakaladıklarımızın en azından bir tanesini gole çevirmek istiyoruz."

FATİH TERİM:

Fatih Terim: "Kaybettiğimiz takdirde Şampiyonlar Ligi değil, artık Avrupa Ligi tarafına bakmak zorundayız. Oyuncularımın böyle düşünmesine sevindim ancak biz teknik adamlar dışarıdaki söylemlerle içerideki eylemlerin aynı olmasını isteriz. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Bu düşünce içinde olabiliriz ama baştan itibaren oyun içinde olmayabiliriz."

"Real Madrid'in her oyuncusu birbirinden daha değerli. Sahaya sürdükleri 11 dışında en az onlar kadar güçlü 11'leri var. Açıkçası kim sahaya çıkarsa çıksın benim için ciddiye alınması gereken, tehlikeli oyuncudur."

"Bale tabi ki Galatasaray'da oynasa tabi ki memnun olurdum. Burada Real Madrid'in kendi oyuncularıyla oynayıp oynamaması durumuyla ilgili yorum yapmaktan çekinmek istiyorum. Bale'in kalitesi ortada! Bunun kararını verecek olan Zidane'dır. Ona da saygı duymak lazım."

"Biz dünyanın her yerinde her takımla oynadık ama kaybetmekten korkmamamız lazım. Kaybettikleri zaman sorumluluk ve risk bize ait, oyuncularımın korkmalarını gerektirecek bir şey yok. Çok basit bir şey var, Real'e yenilseniz kim ne diyecek? Yenerseniz olay yani."

"Galatasaray belki bu grupta gol atamadığı için eleştirebilir ama Galatasaray her zaman gol kralı çıkarmış. Atan futbol oynamış bir takımdır. Gol atamamış olabiliriz ama çok fazla gol pozisyonuna girmiş bir takımız."

"Galatasaray felsefesi; her zaman atak, gol olan bir takım. 1.5 dakika içinde yakaladığımız 3 pozisyondan birini atsaydık, başka bir oyun olacaktı. Olmadı. Bu tarz istatistikleri de çok fazla takılmıyorum."

"Bir-iki sıkıntımız var, Yuto başta olmak üzere. Bazı değişiklikler olabilir. Hiç akılda olmayan bir sakatlık geçirdi Şener, hem de iyi oynarken, burada kullanabileceğimiz bir oyuncuydu. Bir oyuncumuzun daha sakatlığı var. Hep beraber oynayacağız."

"Her teknik adamın bir tavrı, tarzı, karakteri, reaksiyonu vardır. O yüzden bir başkası yerine karar veremem. Ben sert tepki gösteririm, başkası oralı olmaz. Başkası idare etme yöntemine gidebilir. Ama ben genel olarak yönetmeyi tercih ederim. Adalet neyi gerektiriyorsa..."

"Belli ki Real Madrid'de bir Bale problemi var. Umut ederim Real Madrid'lilerin hoşlanacağı bir sonuç çıkar."

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!