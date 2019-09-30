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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.09.2019 - 20:29, Son Güncelleme:

CANLI | Fatih Terim PSG maçı öncesi konuşuyor

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CANLI | Fatih Terim PSG maçı öncesi konuşuyor

Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında yarın Fransa'nın Paris Saint Germain takımıyla karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sarı kırmızılı futbolculardan Younes Belhanda ile birlikte basın toplantısı düzenliyor.

Fatih Terim ve Belhanda'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

 Younes Belhanda:

"Performansımı çok etkilemeyecek maske, sahada bunun handikap olduğunu unutup ona göre oynuyorsunuz. Çok etkisi olacağını sanmıyorum."

"Oynamalarına izin vermemeliyiz. Topa sahip olmayı seviyorlar, onları toptan mahrum bırakırsak biz etkili olabiliriz. Top oynatmazsak biz avantajı ele geçireceğiz. Onlar Avrupa'nın büyük takımlarından biri, etkili şekilde top oynadığımız zaman zorlanacaklar."

"Falcao'nun sadece 3 maç oynadığını unutmamak gerekiyor. Ayrıca birçok yeni oyuncu var. Sabretmek ve şampiyonluğa oynadığımızı unutmamak gerekiyor.''

"Duran toplarda elimden geldiğince en iyi ortaları yapmaya çalışıyorum. Belki de bu konuda yetersizimdir, yeni birini bulmamız gerekebilir."

Fatih Terim: 

"Şampiyonlar Ligi'nin en büyük favorilerinden biriyle oynuyoruz. Yüksek ekonomili bir takımla oynuyoruz. Son 2 yılın Fransa şampiyonuyla oynuyoruz. Artı çok beğendiğim bir teknik adamı ve çok değerli oyuncuları var."

"Yılların kulübü PSG'yi hepimiz izliyoruz. Gururla izliyoruz, ne bileyim saygıyla izliyoruz. Rakibe sonsuz saygımız var ama bizim de niyetimiz saygı görmek. Şampiyonlar Ligi'nin yabancısı değiliz, bu tip takımlarla oynadık, favori olduklarını hiç inkar etmedik."

"Onlara saygı duyuyoruz ama niyetimiz saygı görmek. Şampiyonlar Ligi'nin yabancısı değiliz, bu tip takımlarla oynadık. 'Neymar yok vah vah, Cavani de sakatlanmış çok kötü, bu büyük avantaj' gibi söylemlere Galatasaraylılar kanmasın."

"Belki de Avrupa'nın en önemli, alternatifi çok olan bir takımla oynayacağız. Bir kere bunun keyfini çıkaracağız. Yarın Galatasaray seyircisi, takımını PSG karşısında izleyecek. Sahada bu sürprizi yapmaya, iyi netice almaya gayret göstereceğiz."

"Buralarda olunca PSG ile, Real Madrid'le oynayabiliyorsunuz. Sonuç ne olursa olsun burada olmanın gururunu yaşayacak Galatasaray."

"Takımımın iyi bir reaksiyon göstereceğini düşünüyorum. Bir derbiden 3 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir takımla karşılaşmak kolay değil. Handikaplarımız var ama hiçbirine sığınmadan, bu turnuvaya başlamadan 3 günde 1 maç oynayacağımızı biliyorduk. Alışmalıyız."

"Fransa'da oynamış, Fransız kökenli oyuncularımızın çok daha rahat olmalarını bekliyorum açıkçası. Gerçi PSG'yi herkes tanıyor ama onlan Fransız futbolunu herkesten fazla tanıyorlar."

"Benim cezam yeni bittiği için maçlardan sonra açıklama şansı bulamadım. Göze hoş gelen, seyir zevki olan, coşkulu, tempolu bir oyun oynanmadığı bir gerçek. Bunu Galatasaraylılara söylemek benim bir borcum. Benim de hoşlanmadığım bir açık."

"2017-18'deki kadronun çatısı tamamen farklıydı. Değişimlerin etki göstermesi için gerekli zamanı tanımak lazım. Süre isteyen, sabır isteyen hoca değilim ama anlatmaya çalıştığım bu. En az 5-6 oyuncu sezon başını bizimle geçirmedi, siz de biliyorsunuz."

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