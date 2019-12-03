CANLI | Fatih Karagümrük - Göztepe
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fatih Karagümrük ile Göztepe kozlarını paylaşıyor.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fatih Karagümrük ile Göztepe karşı karşıya geliyor.
Vefa Stadı'nda oynanan mücadelede Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Özgüç Türkalp düdük çalıyor. Türkalp'ın yardımcılıklarını Uygar Bebek ile Hakan Karabalcık üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz
Saat 13.00'dan itibaren A Spor ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmayı dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla 3 boyutlu olarak anbean takip edebilirsiniz.
İŞTE İLK 11'LER
Fatih Karagümrük XI: Aykut Özer, Fatih Kuruçuk, Koray Altınay, Gaber Dobrovoljic, Alparslan Erdem, Erik Sabo, Sercan Yıldırım, Matar Sosseh, Turgut Doğan Şahin, Efe Tatlı, Zeki Yıldırım.
Göztepe XI: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Wallace Reis, Atınç Nukan, Leo Schwechlen, Celso Borges Mora, Yalçın Kayan, Marcio Da Costa, Yasin Öztekin, Deniz Kadah, Eren Derdiyok.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
6. dakikada gelişen Karagümrük atağında Sercan’dan pasını alan Sosseh’in çaprazdan yaptığı vuruş yandan auta çıktı.
9. dakikada Yasin Öztekin’in kullandığı serbest vuruşta Leo Schwechlen topu Deniz Kadah’a indirdi. Deniz’in sert vuruşu auta çıktı.
19. dakikada Borges’in uzun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Mossoro’nun çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Aykut iki hamlede kontrol etti.
37. dakikada Turgut Doğan’ın sol kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Dobrovoljc’in kafa vuruşunu kaleci Göktuğ kontrol etti.
39. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Murat’ın ortasına Deniz Kadah yükseldi. Bu oyuncunun kafa vuruşu kaleci Aykut’ta kaldı.
42. dakikada sol taraftan kazanılan serbest vuruşta Yasin’in ortasına ceza alanı içinde iyi yükselen Atınç’ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0
Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
(İkinci yarı oynanıyor...)
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle