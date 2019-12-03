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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Spor Arena
03.12.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

CANLI | Fatih Karagümrük - Göztepe

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CANLI | Fatih Karagümrük - Göztepe

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fatih Karagümrük ile Göztepe kozlarını paylaşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fatih Karagümrük ile Göztepe karşı karşıya geliyor.

Vefa Stadı'nda oynanan mücadelede Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Özgüç Türkalp düdük çalıyor. Türkalp'ın yardımcılıklarını Uygar Bebek ile Hakan Karabalcık üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz

Saat 13.00'dan itibaren A Spor ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmayı dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla 3 boyutlu olarak anbean takip edebilirsiniz.

CANLI | Fatih Karagümrük - Göztepe

İŞTE İLK 11'LER

Fatih Karagümrük XI: Aykut Özer, Fatih Kuruçuk, Koray Altınay, Gaber Dobrovoljic, Alparslan Erdem, Erik Sabo, Sercan Yıldırım, Matar Sosseh, Turgut Doğan Şahin, Efe Tatlı, Zeki Yıldırım.

Göztepe XI: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Wallace Reis, Atınç Nukan, Leo Schwechlen, Celso Borges Mora, Yalçın Kayan, Marcio Da Costa, Yasin Öztekin, Deniz Kadah, Eren Derdiyok.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

6. dakikada gelişen Karagümrük atağında Sercan’dan pasını alan Sosseh’in çaprazdan yaptığı vuruş yandan auta çıktı.

9. dakikada Yasin Öztekin’in kullandığı serbest vuruşta Leo Schwechlen topu Deniz Kadah’a indirdi. Deniz’in sert vuruşu auta çıktı.

19. dakikada Borges’in uzun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Mossoro’nun çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Aykut iki hamlede kontrol etti.

37. dakikada Turgut Doğan’ın sol kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Dobrovoljc’in kafa vuruşunu kaleci Göktuğ kontrol etti.

39. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Murat’ın ortasına Deniz Kadah yükseldi. Bu oyuncunun kafa vuruşu kaleci Aykut’ta kaldı.

42. dakikada sol taraftan kazanılan serbest vuruşta Yasin’in ortasına ceza alanı içinde iyi yükselen Atınç’ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0

Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

(İkinci yarı oynanıyor...)

CANLI | Fatih Karagümrük - Göztepe

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