Canlı | Espanyol Barcelona
La Liga'da 19. hafta maçında Espanyol ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Espanyol'un 11'i: Diego Lopez, Javi Lopez, Bernardo, Naldo, Didac, David Lopez, Roca, Victor Gomez, Darder, Melendo, Calleri
Barcelona'nın 11'i: Neto, Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Jordi Alba, Rakitic, Busquets, de Jong, Messi, Suarez, Griezmann
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