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Spor Arena
Haber Giriş: 04.01.2020 - 15:16,Son Güncelleme:/

Canlı | Espanyol Barcelona

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Canlı | Espanyol Barcelona

La Liga'da 19. hafta maçında Espanyol ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

 İLK 11'LER

Espanyol'un 11'i: Diego Lopez, Javi Lopez, Bernardo, Naldo, Didac, David Lopez, Roca, Victor Gomez, Darder, Melendo, Calleri

Barcelona'nın 11'i: Neto, Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Jordi Alba, Rakitic, Busquets, de Jong, Messi, Suarez, Griezmann

Canlı | Espanyol Barcelona

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Mücadele öncesi TEK MAÇ fırsatıyla Misli.com'da iddaa oynayabilir, karşılaşma sırasında ise CANLI BAHİS alabilirsiniz...

Canlı | Espanyol Barcelona

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa maçlarını değerlendirdi...


MevzuBahis | 4-5 Ocak 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı. (Hazırlayan: Aydın Aguş)
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Canlı | Espanyol Barcelona


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