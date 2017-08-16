Özbek: Kucağımızda UEFA sorunu bulduk

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray'da Divan Kurulu toplantısında konuştu.

'GÖNDERECEĞİMİZ OYUNCULAR VAR'

Sözlerine başlayan başkan Özbek, 'Yönetimde hep şeffaflığı önde tuttum. Bu toplantı neden 'olağanüstü'? Cevabı istenen şeyler, zaten KAP açıklamalarında var. Bu şeffaf KAP açıklamalarına rağmen tekrar başkan ve yönetimden bunu açıklamasını istemenin takdirini size bırakıyorum. Tavrımız futbol takımının şampiyon olması. Şampiyonlar Ligi'ne giderek mali olarak en büyük payı almak istiyoruz. Böyle bir arzuya hayır demezsiniz. Bunun için yönetim kurulu ne yapmalıydı? Eğer şampiyonluk iddiamız varsa ne yapmalıydık? Son 2 yılı Galatasaray tarihinde yaşanmamış travmalarla geçirdik. İlk yılımızda kucağımızda UEFA sorununu bulduk. Asla şikayet etmedik. Biz miyiz bu problemin sebebi? 34 milyon Euro bonservis bedeli harcadık. 20 milyon Euro'ya da futbolcu sattık. 14 milyon Euro'ya yeni takım kurduk. Göndereceğimiz oyuncular da var. 4-5 milyon Euro daha gelir elde edeceğiz. Yani 10 milyon Euro'ya takımı yeniliyoruz. Öyle travmalar yaşadık ki, 5 yıl boyunca bize hizmet etmiş kadromuzda bazı yorulmalar oldu. Kadroyu yenilemeliydik.' ifadelerini kullandı.

'YAPTIĞIMIZ TRANSFERLER MAKUL'

Yeni sezonda kurulan takımın ne kadar mal olduğu hakkında değerlendirmelerde bulunan Dursun Özbek, 'Geçtiğimiz hafta sonu itibariyle 34 M € bonservis ödedik. Yaklaşık 20 M €'luk da satış yaptık. 14 M €'ya yeni takım kurduk. Yaptığımız takımı geçen gün gördünüz, gözlerinizin önünde. İhtiyaç var mıydı? Evet yapmak zorundaydık. Basında ve camiamız içinde şöyle bir algı yaratılıyor. 100M taahhüde girdin, bu para nereden? Sanki bugün harcıyoruz ."Gazeteleri açın çarşaf çarşaf yazıyor, 5 seneye yayılmış rakamlar bunlar ve getirisi de olacak. Yaptığımız transferler makul' dedi.