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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
01.06.2018 - 19:28, Son Güncelleme:

CANLI | ''Dünya Kupası'ndan sonra bir hoca gelecek''

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CANLI | ''Dünya Kupası'ndan sonra bir hoca gelecek''

Fenerbahçe'de yarın ve pazar günü gerçekleştirilecek olan tarihi olağan seçimli genel kurul öncesinde mevcut başkan Aziz Yıldırım, açıklamalar yapıyor.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, beIN SPORTS'ta katıldığı programda özel açıklamalar yapıyor. Başkan Yıldırım'ın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"Doğuş Grubu'nun da kendi içerisinde sorunları var ve söylentiler doğru. Onları çözerseler devam edeceklerine inanıyorum..."

“Mehmet Ali Aydınlar yazdığı mektupta konuşmalardan ve bilhassa Ali Bey’in yaptığı açıklamalardan dolayı rahatsızlık duyduğunu söyledi. Seçimden sonra bakacağız.”

“Fenerbahçe’nin menfaati olduğu için, geçmişle hiçbir bağı olmadan, geleceğe dönük bir anlaşmaydı bu. O süreçte yaptık kulübe faydası oldu. Biz seçilirsek bakarız, biz değilsek Ali Bey’de sponsor bol, o sponsorluktan fazlasını getirir.”

"HESAPLAMALARIMA GÖRE SEÇİLECEĞİM"

“Hemen hemen her seçimde tahmin ettiğim çıkmıştır. Bunda da çıkacağını düşünüyorum. Hesaplarıma göre seçileceğim”

“3 Temmuz’da maddi ve manevi kayıplar oldu. Beraat kararı çıkarsa ve bu hikaye sonuçlanırsa. Maneviyi geri alamayız ama mahkemeler açacağız.”

“Benim 20 yıllık dönemimde 6 şampiyonluk almışız, 9 kez 2. olmuşuz. Demek ki hep şampiyonluğa oynamışız. Fenerbahçe 59’dan beri her sene şampiyon olmak için mücadele etmiştir.”

“Bir yıl UEFA bizi almamış, bir yıl gidememişiz. Bunlara bakarsanız 100 milyon zarar çıkıyor zaten. 3 Temmuz hadisesinde $600M düşen değer var. Fenerbahçe, alacaklarını tahsil ettiği zaman hesapları sıfırlama pozisyonunda.”

“Diğer kulüplere göre çok avantajımız var. Batıyor diyorlar, batıyor dedikleri kulüp yarın bir bakarsınız artılarda.”

GOMİS BİZE GELDİ, KOCAMAN İSTEMEDİ

 “Bafetimbi Gomis ilk bize geldi, Aykut Kocaman istemedi. Biz istemiyoruz, sonra diğerlerine gidiyor.Mutlaka yanlışlarımız vardır ama hatasız kul olmaz. Amatör branşlara destek veren devlet büyüklerine teşekkür ediyorum. Benim projelerim Fenerbahçe'nindir. Biz Fenerbank'ı yapacaktık önümüz kesildi.''

"DÜNYA KUPASI'NDAN SONRA BİR HOCA GELECEK"

“Dünya Kupası sonrası bir hoca gelecek. Bir ülkenin genç takımlarını, altyapılarını organize eden bir isim. Seçilirsek o gelip devam edecek. Scout ekibi oyuncu beğeniyor, teknik direktöre sunuyor, sonra teknik direktör beğenmeyip şu oyuncuyu alacağım derse o oluyor. Türkiye'de bu sistem geçerli. Sistem kargaşasını ortadan kaldırmak lazım. Genç-yaşlı scout ayrımı önemli değil. Tribünde oturan da, sosyal medyaya yazan da scout."

“Fenerbahçe'nin benim zamanımda yapılan $329M mal varlığı var emniyet, sibop olarak, Ali Koç bunları satalım diyor. Benim yaptığım projeler 20 yıllık emeğin karşılığıdır. Geçmişte Fenerbank yapacağız' demişim yapamamışım. Yapabilmek değil bunu yapacağını söylemek bile büyük başarıdır."

“3 yıl şampiyon yapacağız' demişim yapamamışım. İddialı olmadan, hiçbir şey vadetmeden yöneticilik olur mu? 'Hayallerim var hayallerimi yapacağım' da hayalin ne kardeşim, hayallerin ne?"

"Mehmet Ali Erbil geçen gün çıkmış 'Kulüpten aidatımı ödediler, kulüp yatırdı' demiş. Kulüpten Sedat Bey'i onun asistanı aramış, Mehmet Ali Bey'in borcunu yatıracağız demişler. Diyor ki kulüp benim adıma yatırmış. Bu kadar mı yalan söylenir ya? Hepsi yalancı."

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