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Futbol
11.12.2019 - 20:57, Son Güncelleme:

Canlı | Dinamo Zagreb - Manchester City

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Canlı | Dinamo Zagreb - Manchester City

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Dinamo Zagreb ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Karşılaşma TSİ 20.55'te başladı. Mücadeleyi Spor Arena canlı anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Dinamo Zagreb: Livakovic; Kadzior, Dilaver, Stojanovic, Moubandje; Gojak, Moro, Ademi, Orsic, Dani Olmo; Petkovic.

Manchester City: Bravo; Cancelo, Otamendi, Eric Garcia, Mendy; İlkay Gündogan, Rodri, Foden; Bernardo Silva, Mahrez, Gabriel Jesus

Canlı | Dinamo Zagreb - Manchester City

Şampiyonlar Ligi'nde aynı saatte başlayan bir diğer maçta ise Shakhtar Donetsk ile Atalanta karşı karşıya geliyor.

Shakhtar Donetsk'in ilk 11'i: Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Matvyenko, Ismaily; Alan Patrick, Stepanenko; Tete, Kovalenko, Taison; Junior Moraes

Atalanta'nın ilk 11'i: Gollini; Djimsiti, Palomino, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Papu Gomez, Pasalic; Muriel.

 

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