CANLI | Dev derbi Spor Arena'da! Schalke-Borussia Dortmund maçı şifresiz!
Spor Arena canlı yayınlarına devam ediyor… Bugün Schalke'nin ezeli rakibi Borussia Dortmund ile oynayacağı karşılaşma hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan naklen yayınlanıyor.
hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan dev hamle...
Almanya'da Ruhr derbisi bugün oynanacak. İki ezeli rakip Schalke ile Borussia Dortmund kapışacak. Dev mücadeleyi HD kalitesinde ve şifresiz seyretmek için tek adres var...
KARŞILAŞMAYI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DEV MAÇIN İLK 11'LERİ:
Schalke 04: Fahrmann, Kehrer, Naldo, Leon Goretzka, Nabil Bentaleb, Yevhen Konoplyanka, Stambouli, Daniel Caligiuri, Burgstaller, Harit, Schöpf
Borussia Dortmund: Bürki, Sokratis, Lukasz Piszczek, Schmelzer, Ömer Toprak, Nuri Şahin, Marco Reus, Dahoud, Christian Pulisic, Maximilian Philipp, Michy Batshuayi
BU MAÇ DA KAÇMAZ...
Geçtiğimiz haftalarda hurriyet.com.tr ve Spor Arena, Bundesliga'daki büyük çekişmelere sahne olan maçları naklen yayınlamıştı...
Bugünde Schalke'nin saat 16.30'da kendi sahasında ezeli rakibi Borussia Dortmund ile oynayacağı karşılaşma hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan HD kalitesinde naklen yayınlanıyor.
UĞUR ÖNVER ANLATIYOR
Bundesliga’nın 30. haftasındaki önemli maç saat 16.30'dan itibaren sadece ve sadece hurriyet.com.tr ve Spor Arena'da.
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